Ми підписали угоду про продаж всього генерикового бізнесу Біофарма німецькій компанії Stada.

Це перша інвестиція стратегічного інвестора в фармацевтичну галузь за всю історію Ураїни і перша європейська інвестиція з 2014 року в економіку України. Я пишаюсь тим, що ми збудували підприємство, що відповідає самим високим європейським стандартам. Десятки аудитів ми пройшли без суттєвих зауважень. Культура виробництва, технології, персонал, регуляторні питання Біофарми оцінені стратегом на самому високому рівні.

В 2007 році ми стали акціонером фармацевтичної компанії Біофарма. В ці роки вартість нерухомості в Києві зростала в рази щороку, але ми розуміли, майбутнє за виробництвом. Трохи пізніше ми зрозуміли другу річ. GMP на Біофармі лише в кабінеті директора. Ми не зволікали, ми привели в порядок юридичну структуру і почали розробляти проект будівництва нового заводу разом з Linde. В 2012 році ми залучили інвестиції від Horizon Capital та почали будівництво нового заводу в Білій Церкві, який вже у 2014 році випустив свою першу продукцію. Ми збудували завод, сформували колектив, впровадили стратегію розвитку з чистого поля, абсолютно з нуля.

Це була чудова історія Українського успіху, якщо хочете - Української мрії!

Хочу подякувати своїм партнерам: Василю Хмельницькому, Lenna Koszarny! За цей час ми стали не лише партнерами, а й друзями!

Дякую Oleg Kovtun Finpoint, Slava Yakymchuk B@M, ця угода стала можливою лише завдяки вам.

Впевнений, Stada принесе в Україну високі стандарти виробництва і досвід.

Бажаю успіху Stada в Україні! Бажаю розвитку і зростання кожному члену колективу, впевнений, кожен із вас підсилить команду Stada в Україні!

P.s. не думав, що буде трохи сумно. Біофарма, дорогі мої колеги, ви стали частиною мого життя! Завжди розумів, що значною частиною мого життя, а сьогодні зрозумів наскільки! Дякую вам!

P.s.s. ми, разом з нашими партнерами, зосередимо всі сили і ресурси на розвитку плазмового бізнесу Біофарма.

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