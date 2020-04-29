"Десять кіл пекла": Розенко розповів, з чим зіткнулися українці через карантин

Українці, які опинилися без роботи через введений карантин, не отримали абсолютно ніякої допомоги від держави і залишилися практично наодинці зі своїми проблемами.

Про це написав колишній віце-прем'єр Павло Розенко у блозі на OBOZREVATEL.

"Здавалося б, криза. Люди повинні отримати захист від держави, до 3 млн осіб зараз безробітні або працюють на півставки або пішли у відпустки за власний рахунок. Це ж очевидні речі, які сьогодні потрібно захищати. Що запропонував уряд? Оформляйте допомогу з безробіття. але щоб її оформити, треба пройти 10 кіл пекла, щоб на виході отримати тисячу гривень допомоги по безробіттю. Ось що пропонує влада людям, які втратили роботу", – розповів Розенко.

За його словами, в нормальних умовах, коли працює економіка, є робочі місця, така низька допомога можлива, як варіант того, щоб стимулювати людей шукати роботу, "але зараз її просто фізично немає, як і іншої альтернативи теж".

Коментуючи ініціативи уряду про те, що потрібно всіма можливими способами залишити заробітчан в Україні, Розенко зазначив, що для цього потрібні програми, а не заборони. Закривати кордони і не дати альтернативи, він упевнений, – це поставити людей на межу виживання і не дати їм шансу поліпшити своє життя.

"А недавно в уряді заявили про створення 500 тис. робочих місць. Начебто це повинні бути бюджетні робочі місця: укладання бруківки, озеленення, соціальні працівники. Вибачте, але на ці роботи є гроші, фінансування передбачено? На соціальних працівників не додано жодної копійки, то як будуть створюватися ці робочі місця? Хто їх буде фінансувати?.. І взагалі – озеленення території – це пріоритет держави сьогодні? ", – написав колишній чиновник.

Розенко додав, що останні заяви влади – відвертий популізм і профанація, чиновники піаряться на тому, що ні людям, ні державі не потрібно. В результаті – розчарування зростає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України не хоче відпускати заробітчан, які повернулися через закриття кордонів у зв'язку зі спалахом COVID-19, назад на роботу в інші країни.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) через заборону Державної авіаційної служби України скасувала рейс Київ-Лондон з українськими заробітчанами, який мав був відбутися о 12:40 29 квітня.

Уряд України планує створити в країні близько півмільйона робочих місць. При цьому зарплата буде варіюватися від 6 до 8 тисяч гривень.

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