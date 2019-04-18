|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Новини економіки

Янукович отримав доступ до мільярдів: у Києві прийняли скандальне рішення

2.4тЧитати матеріал російською

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав синові екс-президента України Віктора Януковича – Олександру.

"Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва скасовані арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", – пише прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter.

За її словами, в даний час прокурори готують термінові клопотання.

Новини
Син Януковича продав свою останню нерухомість у Криму: що трапилося

Прес-секретар генерального прокурора також зазначила, що на рахунках банку, який належав Олександру Януковичу, були арештовані 1,2 млрд гривень.

Олександр і Віктор Януковичі

Олександр і Віктор Януковичі

Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році "Всеукраїнський банк розвитку" був визнаний неплатоспроможним у зв'язку із застосуванням Європейським Союзом санкцій до єдиного акціонера – Олександра Януковича. Зокрема, йшлося про заморожування активів з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку.

За версією слідства, в 2013-2014 роках посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю". Загальна сума незаконних кредитів склала понад 2,5 млрд гривень.

Усього Янукович і його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України 40 млрд доларів державних активів.

Також стало відомо, що з "Всеукраїнського банку розвитку" було виведено близько 2 млрд гривень після зняття арешту з рахунків.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Віктор ЯнуковичОлександр Янукович
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
21
8
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Козик Юрий
Козик Юрий
Не ну что сказать, молодцы, просрали Украину, похлопаем лошкам которые ведутся на сериалы ))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ferat Bey
Ferat Bey
Жид Зе идёт! Жид Зе уже на подходе к президентскому креслу Украины. Жид Зе спасёт украинцев от коррупции и будет защищать Украину от Путина. Он расскажет Путину парочку весёлых анегдотов про Майдан, Революцию Достоинства и С. Бандеру. Жид Зе -- друг украинцев, потому что жид Зе -- "жидобандеровец". Хохлы, любители "95 квартала", а также тупые самовлюблённые бараны из ВО "Свобода" и "нацкорпуса" топите Поршенко, добейте его до конца, спасайте Украину от НАТО. Голосуйте за низкие тарифы на коммунальные услуги и за жида Зе. Слава Украине! Героям Слава!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПККАНИ можуть не витримать!)
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки