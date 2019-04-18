Янукович отримав доступ до мільярдів: у Києві прийняли скандальне рішення

Шевченківський районний суд Києва скасував арешт рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", який належав синові екс-президента України Віктора Януковича – Олександру.

"Ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва скасовані арешти рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку", – пише прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган у Twitter.

За її словами, в даний час прокурори готують термінові клопотання.

Прес-секретар генерального прокурора також зазначила, що на рахунках банку, який належав Олександру Януковичу, були арештовані 1,2 млрд гривень.

17.04.19 ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду Києва О.Голуб СКАСОВАНО АРЕШТИ рахунків у "Всеукраїнському банку розвитку". Прокурори готують термінові клопотання.

Завтра о 9.30 чи повторить суддя Є.Мартинов свою колегу?

Нагадаю,на рахунках ВБР заарештовано 1,2 млрд грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 17 апреля 2019 г.

Олександр і Віктор Януковичі Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році "Всеукраїнський банк розвитку" був визнаний неплатоспроможним у зв'язку із застосуванням Європейським Союзом санкцій до єдиного акціонера – Олександра Януковича. Зокрема, йшлося про заморожування активів з метою захисту інтересів вкладників та інших кредиторів цього банку.

За версією слідства, в 2013-2014 роках посадові особи "Всеукраїнського банку розвитку" з метою отримання державних коштів незаконно кредитували "Донецьку залізницю", "Львівську залізницю", "Одеську залізницю", "Південно-Західну залізницю", "Південну залізницю" і "Придніпровську залізницю". Загальна сума незаконних кредитів склала понад 2,5 млрд гривень.

Усього Янукович і його так звана Сім'я, яка налічує 56 осіб з найближчого оточення, вивели з України 40 млрд доларів державних активів.

Також стало відомо, що з "Всеукраїнського банку розвитку" було виведено близько 2 млрд гривень після зняття арешту з рахунків.

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