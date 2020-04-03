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3 квітня • оновлено в 10:21
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Український бізнес не звільнили від сплати оренди: що змінилося у законі

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В Україні представників бізнесу не звільнили від сплати оренди приміщень під час карантинних заходів, введених через поширення коронавірусу.

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Зокрема, в редакції закону № 540-IX ("карантинні пільги") в реченні про скасування плати оренди для підприємств, які не працюють через карантин, було змінене формулювання з "звільняється" на "може бути звільнений від оплати". Про це розповів старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Енхбаяр, передає Економічна правда.

Український бізнес не звільнили від сплати оренди: що змінилося у законі

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Опублікована на сайті Верховної Ради редакція Закону № 540-IX від 30.03.2020 несподівано для всіх змінила формулювання з "звільняється" на "може бути звільнений". Таким чином звільнення є не обов'язковим, а лише можливим.

"Закон фактично віддає на розсуд сторін врегулювання питання звільнення, і, крім того, залишає невизначеність щодо офісних приміщень. Не виключено, що орендарям, яким не вдасться домовитися з власниками торгових приміщень і офісів про звільнення від орендної плати, доведеться захищати свої права у суді", - зазначив юрист.

Раніше підприємці, які не можуть через карантин користуватися приміщенням, звільнялися від сплати оренди, проте на них покладаються витрати за комунальні, податки на майно і інше.

31 березня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних і економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019). Пізніше його підписав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в Україні через поширення коронавірусу оголосили масштабний карантин. Весь ресторанний і розважальний бізнес поставили на паузу. В результаті бюджет недоотримає мільярди гривень, а частина українців ризикує втратити роботу.

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Теми
Оренда державного та комунального майна Карантин в Україні
Місце
Україна
Тег
Законодавство
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