Українські в'язниці продадуть і знищать: Малюська розкрив деталі реформи
Міністерство юстиції України за рахунок проведення "великого розпродажу в'язниць" планує провести "велике будівництво в'язниць". Всі старі виправні заклади, швидше за все, будуть знищені.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook міністр юстиції України Денис Малюська.
"Ми починаємо великий розпродаж в'язниць!... Швидше за все в'язниці втратять своє цільове призначення. І будуть знищені. Ключова цінність в цих об'єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з вже підведеними інженерними мережами... Чи означає продаж в'язниць те, що ми будемо випускати засуджених на свободу? Ні. Просто у нас занадто багато надлишкового майна, на утримання якого ми витрачаємо кошти. Ось з нього якраз і починаються продажі", – написав міністр.
Він коротко окреслив як, як відповідно до планів Мін'юсту буде виглядати "великий розпродаж в'язниць":
продаємо заморожені в'язниці (вони не використовуються, і ми тільки втрачаємо кошти на їхню охорону)
оптимізуємо мережу існуючих в'язниць, вивільняємо, заморожуємо і продаємо ще до десятка в'язниць, які поки що функціонують
вибираємо міста, в яких слідчі ізолятори будуть виводитися з центральних частин міста в промзону, або взагалі за межі міста. Чим лояльніше буде влада, тим більше шансів, що відповідне місто потрапить до списку перших
проєктуємо і будуємо перші нові і сучасні слідчі ізолятори в околицях
продаємо старі слідчі ізолятори в центральних частинах міст і переїжджаємо в нові
повторюємо кроки 4 і 5 поки не отримаємо повністю нову мережу сучасних СІЗО
будуємо/реконструюємо установи виконання покарань.
При цьому глава Мін'юсту підкреслив, що кроки 1-3 вже знаходяться в процесі реалізації.
За словами Малюськи, протягом найближчих декількох тижнів відомство продовжить представляти перші лоти і забезпечувати можливість їхнього огляду потенційними покупцями, а про дати безпосередньо аукціонів буде повідомляти окремо.
"Як видно з описаного вище плану, "великий розпродаж в'язниць" переросте в "велике будівництво в'язниць". А тому якщо хтось вважав, що "все, можна красти", той помилявся", – підсумував міністр.
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