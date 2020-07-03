Підуть у педагоги або поїдуть за кордон: чим обернеться накручування цін на освіту в Україні

Вища освіта в Україні знову подорожчає. Ціна контракту на популярні спеціальності зросла на 2-8 тис грн. У вишах сподіваються, що через коронавірус в українських абітурієнтів не буде вибору й вони все одно заплатять.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вартість контракту змінилася

Якщо раніше навчальні заклади не могли збільшувати вартість більш ніж на відсоток інфляції, то тепер уряд придумав новинку.

З нового навчального року ціна контракту залежить від того, скільки витрачається на підготовку студента-бюджетника. З 2020 року вартість контракту повинна бути не менш за 60% ціни навчання на бюджеті. Наступного року ця цифра складе 70%. І так щороку, поки не дійде до 100%.

Вступити до вишу стало дорожче UBR

Нововведення стосувалися не всіх спеціальностей, а тільки 38-ми популярних: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, інформаційні технології тощо.

Таке рішення пояснюється тотальним недофінансуванням вищої освіти. Підрахували, що в середньому на кожного студента-бюджетника держава виділяє від 40 до 50 тисяч гривень. А контракт коштує в різних вишах у 2-4 рази менше.

Ціни на освіту підвищили

Таку ситуацію вважали несправедливою. Але українські ЗВО пішли далі й стали підвищувати вартість навчання.

Так, наприклад, у Київському національному університеті торік ціна контракту на економіку становила 34850 грн за рік, цього – 42000. Журналістика коштувала 46200 грн, тепер 48000. Навчання на психології було 33900, тепер 35300 – 52200 грн. Навчання за IT-спеціальностями з 32550 виросло до 36700 грн. Хоча за розрахунками Міносвіти мінімальна вартість контракту в цьому виші складає 31168 грн.

Київський національний університет імені Шевченка Наш Київ

У Львівському національному університеті ім. Франка розцінки також виросли. Наприклад, навчання на економіці з 11960 грн стало коштувати 20995. Ціна контракту на журналістику з 14831 грн піднялася до 23748 грн, на юриспруденцію – з 25571 до 34418 грн. Водночас мінімальна вартість контракту в цьому ЗВО за розрахунками МОН дорівнює 18463 грн.

Львівський університет ім. Франка eduget.com

Перевищили мінімальну вартість контрактів і в інших вузах. Наприклад, у Львівському політехнічному університеті за мінімалки в 22700 грн маркетингу або комп'ютерних наук навчатимуть за 26000 грн.

У Києво-Могилянській академії мінімалка на цей рік становить 18799 грн. Контракт для абітурієнтів, які захочуть вивчати економіку, обійдеться в 31000 грн, політологію – 33200 грн, психологію або журналістику – 35000 грн, комп'ютерні науки – 50000 грн, міжнародні відносини – 56000 грн.

Через брак грошей можуть піти в педагоги

Абітурієнтів цього року може бути менше, ніж у минулому. Незважаючи на те, що всього на ЗНО році зареєстровано 370 тисяч осіб (на 50 тисяч більше, ніж рік тому), на складання головного тесту з української мови прийшло тільки 275 тисяч.

Абітурієнтів може бути менше

Найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальності – право, економіка, IT, міжнародні відносини, переклад. Правда, уподобання абітурієнтів можуть змінитися.

"Очікувати серйозних змін не варто. Але така ситуація з підвищенням ціни на освіту може призвести до того, що зміняться деякі пріоритети за спеціальностями. Наприклад, збільшиться кількість тих, хто захоче вступати на бюджет на не дуже популярні спеціальності – наукові, інженерні, педагогічні", – вважає експерт із освіти Володимир Бахрушин.

Можуть поїхати за кордон?

Таке подорожчання освіти може призвести до того, що частина молодих українців вирішить їхати вчитися в такі країни, як Польща або Чехія.

"Студенти просто продовжать вибирати зарубіжні виші. І охочих буде більше. Кордони відкриті й кожен вибирає, де йому краще здобувати освіту. Це ринок. Якщо у вас є ресурси, ви йдете й купуєте дорогу річ. Якщо немає – купуєте дешеву. Адже вишам теж потрібні ресурси", – відзначає експерт із освіти Андрій Черних.

Абітурієнти можуть вибрати навчання в Європі

Володимир Бахрушин каже, що поки рано робити якісь висновки щодо від'їзду абітурієнтів. "Приблизно пів року тому проводилося опитування з цієї теми. І воно показало, що вартість навчання не головний фактор, який стимулює наших випускників їхати за кордон. Велике значення має те, що вони просто хочуть там залишитися, вважають, що якість освіти в Європі вища, ніж у нас", – уточнює він.

У середньому навчання, наприклад, у Польщі коштує від 1000 до 4000 євро на рік залежно від спеціальності та рівня навчального закладу.