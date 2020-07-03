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Підуть у педагоги або поїдуть за кордон: чим обернеться накручування цін на освіту в Україні

Марина Петік
Марина Петік
Економіка
5,9 т.

  • В Україні подорожчало навчання в вишах

Підуть у педагоги або поїдуть за кордон: чим обернеться накручування цін на освіту в Україні

Вища освіта в Україні знову подорожчає. Ціна контракту на популярні спеціальності зросла на 2-8 тис грн. У вишах сподіваються, що через коронавірус в українських абітурієнтів не буде вибору й вони все одно заплатять.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Вартість контракту змінилася

Якщо раніше навчальні заклади не могли збільшувати вартість більш ніж на відсоток інфляції, то тепер уряд придумав новинку.

З нового навчального року ціна контракту залежить від того, скільки витрачається на підготовку студента-бюджетника. З 2020 року вартість контракту повинна бути не менш за 60% ціни навчання на бюджеті. Наступного року ця цифра складе 70%. І так щороку, поки не дійде до 100%.

Вступити до вишу стало дорожче

Вступити до вишу стало дорожче UBR

Нововведення стосувалися не всіх спеціальностей, а тільки 38-ми популярних: право, економіка, політологія, менеджмент, маркетинг, міжнародні відносини, дизайн, туризм, інформаційні технології тощо.

Таке рішення пояснюється тотальним недофінансуванням вищої освіти. Підрахували, що в середньому на кожного студента-бюджетника держава виділяє від 40 до 50 тисяч гривень. А контракт коштує в різних вишах у 2-4 рази менше.

Ціни на освіту підвищили

Таку ситуацію вважали несправедливою. Але українські ЗВО пішли далі й стали підвищувати вартість навчання.

Так, наприклад, у Київському національному університеті торік ціна контракту на економіку становила 34850 грн за рік, цього – 42000. Журналістика коштувала 46200 грн, тепер 48000. Навчання на психології було 33900, тепер 35300 – 52200 грн. Навчання за IT-спеціальностями з 32550 виросло до 36700 грн. Хоча за розрахунками Міносвіти мінімальна вартість контракту в цьому виші складає 31168 грн.

Київський національний університет імені Шевченка

Київський національний університет імені Шевченка Наш Київ

У Львівському національному університеті ім. Франка розцінки також виросли. Наприклад, навчання на економіці з 11960 грн стало коштувати 20995. Ціна контракту на журналістику з 14831 грн піднялася до 23748 грн, на юриспруденціюз 25571 до 34418 грн. Водночас мінімальна вартість контракту в цьому ЗВО за розрахунками МОН дорівнює 18463 грн.

Львівський університет ім. Франка

Львівський університет ім. Франка eduget.com

Перевищили мінімальну вартість контрактів і в інших вузах. Наприклад, у Львівському політехнічному університеті за мінімалки в 22700 грн маркетингу або комп'ютерних наук навчатимуть за 26000 грн.

У Києво-Могилянській академії мінімалка на цей рік становить 18799 грн. Контракт для абітурієнтів, які захочуть вивчати економіку, обійдеться в 31000 грн, політологію – 33200 грн, психологію або журналістику – 35000 грн, комп'ютерні науки – 50000 грн, міжнародні відносини – 56000 грн.

Через брак грошей можуть піти в педагоги

Абітурієнтів цього року може бути менше, ніж у минулому. Незважаючи на те, що всього на ЗНО році зареєстровано 370 тисяч осіб (на 50 тисяч більше, ніж рік тому), на складання головного тесту з української мови прийшло тільки 275 тисяч.

Абітурієнтів може бути менше

Абітурієнтів може бути менше

Найпопулярніші серед абітурієнтів спеціальностіправо, економіка, IT, міжнародні відносини, переклад. Правда, уподобання абітурієнтів можуть змінитися.

"Очікувати серйозних змін не варто. Але така ситуація з підвищенням ціни на освіту може призвести до того, що зміняться деякі пріоритети за спеціальностями. Наприклад, збільшиться кількість тих, хто захоче вступати на бюджет на не дуже популярні спеціальності – наукові, інженерні, педагогічні", – вважає експерт із освіти Володимир Бахрушин.

Можуть поїхати за кордон?

Таке подорожчання освіти може призвести до того, що частина молодих українців вирішить їхати вчитися в такі країни, як Польща або Чехія.

"Студенти просто продовжать вибирати зарубіжні виші. І охочих буде більше. Кордони відкриті й кожен вибирає, де йому краще здобувати освіту. Це ринок. Якщо у вас є ресурси, ви йдете й купуєте дорогу річ. Якщо немає – купуєте дешеву. Адже вишам теж потрібні ресурси", – відзначає експерт із освіти Андрій Черних.

Абітурієнти можуть вибрати навчання в Європі

Абітурієнти можуть вибрати навчання в Європі

Володимир Бахрушин каже, що поки рано робити якісь висновки щодо від'їзду абітурієнтів. "Приблизно пів року тому проводилося опитування з цієї теми. І воно показало, що вартість навчання не головний фактор, який стимулює наших випускників їхати за кордон. Велике значення має те, що вони просто хочуть там залишитися, вважають, що якість освіти в Європі вища, ніж у нас", – уточнює він.

У середньому навчання, наприклад, у Польщі коштує від 1000 до 4000 євро на рік залежно від спеціальності та рівня навчального закладу.

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