Кримський міст став причиною колосальних збитків для України: скільки втратили порти

Побудований Росією Керченський міст і огляд кораблів, здійснюваний ФСБ, привели до того, що Маріупольський і Бердянський морські порти зазнають значних збитків.

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України, передають "Крим.Реаліі".

Так, згідно з даними, після будівництва моста в Азовське море не можуть заходити судна типу Panamax, тому Україна втратила вантажопотік у Південно-Східну Азію, Південну Америку, США та Канаду.

Через Кримського моста Україна зазнає збитків Інфоцентр "Кримський міст"

Також в адміністрації портів відзначають, що з квітня 2018 року всі судна, які прямують через Керч-Енікальнскій канал, перевіряє ФСБ. Це затримує рух як мінімум на 12 годин.

"Протягом останніх шести років, в порівнянні з 2013 роком, в Маріупольському морському порту грузообработки знизилася на 44,9 млн тонн, а кількість оброблених суден зменшилася на 5 688 одиниць", – йдеться у повідомленні адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "влада" анексованого Росією Криму недавно заявили, що за підсумками зимового сезону по Кримському мосту проїхало 700 тисяч машин.

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