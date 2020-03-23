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23 березня • оновлено в 10:32
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Кримський міст став причиною колосальних збитків для України: скільки втратили порти

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Побудований Росією Керченський міст і огляд кораблів, здійснюваний ФСБ, привели до того, що Маріупольський і Бердянський морські порти зазнають значних збитків.

Про це йдеться у повідомленні Адміністрації морських портів України, передають "Крим.Реаліі".

Так, згідно з даними, після будівництва моста в Азовське море не можуть заходити судна типу Panamax, тому Україна втратила вантажопотік у Південно-Східну Азію, Південну Америку, США та Канаду.

Через Кримського моста Україна зазнає збитків

Через Кримського моста Україна зазнає збитків

Інфоцентр "Кримський міст"

Також в адміністрації портів відзначають, що з квітня 2018 року всі судна, які прямують через Керч-Енікальнскій канал, перевіряє ФСБ. Це затримує рух як мінімум на 12 годин.

"Протягом останніх шести років, в порівнянні з 2013 роком, в Маріупольському морському порту грузообработки знизилася на 44,9 млн тонн, а кількість оброблених суден зменшилася на 5 688 одиниць", – йдеться у повідомленні адміністрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL , "влада" анексованого Росією Криму недавно заявили, що за підсумками зимового сезону по Кримському мосту проїхало 700 тисяч машин.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Ну так госпереворот был на пользу. Скачите выше нацисты)))
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Михайлов Виталий, идиот, обозные макаки скачут методичку уже 6 лет
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Отродясь панамаксы не ходили в Азовское море . Их осадка 12 метров. Средняя глубина Азова 7,5 метра
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Хo)(лы, а зачем вам в панамаксы в мариупольский и бердянский порты? Эти порты все равно не смогу принять суда этого класса. Длина Панамаксов - до 290 метров, осадка 12 метров. А эти два порта могут обслуживать суда с осадкой не более 8 метров. Вот когда построите порты, соответствующие тогда и будете плакаться. Хотя вы их не построите никогда.
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