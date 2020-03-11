Українські міністри відмовилися від величезних премій до кінця року

Українські міністри відмовилися від премій до кінця 2020 року.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу в Кабміні у середу, 11 березня.

Премії у Кабміні

"Міністри відмовилися від премій до кінця року. Ухвалено рішення, що питання премій міністрів на політичних посадах буде розглядатися за результатами роботи після завершення року. І тоді ми будемо спільно в суспільній дискусії ухвалювати рішення, чи заслужили міністри і політики на преміювання", – сказав голова уряду.

Він додав, що у членів уряду залишаються зарплати, які не мають перевищувати 5 середніх зарплат по Україні, а також надбавки. "Надбавка за інтенсивність не може перевищувати 30%. Таке обмеженні також ухвалене", – сказав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Колишній міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

У результаті колишній міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

Зокрема, рекордні 497,7 тисячі гривень отримав державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. Водночас перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисяч гривень.

Колишній голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

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