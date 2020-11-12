Українські лабораторії купують реагенти для ПЛР-тестів у російської компанії, – Палиця
Швидше за все мова йде про компанії "Вектор-Бест-Україна", яка є дочірнім підприємством російської "Вектор-Бест"
Пошук в ProZorro показав понад 30 завершених торгів, в яких вона виграла
Українські лабораторії закуповують у російської компанії "Вектор-Бест" реагенти для тестів методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Про це в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" 12 листопада заявив лідер партії "За майбутнє" Ігор Палиця. Він не уточнив, але швидше за все, малася на увазі українська дочка "Вектор-Бест Україна".
"Ми почали аналізувати. За останній місяць реагенти для ПЛР-тестів в Україні майже скрізь виграє (аукціони) російська компанія "Вектор-Бест". Російська компанія з російськими реагентами, які продаються державним лабораторіям в 10 разів дорожче собівартості державним лабораторіям", – сказав політик.
Зазначимо, що ЗАТ "Вектор-Бест-Україна" є дочірнім підприємством російської АТ "Вектор-Бест". Про це йдеться на сайті компанії.
Директором останньої є росіянин Хусаїнов Мурат Даукенович.
Пошук в системі державних закупівель ProZorro за завершеними торгами, а також назві компанії і прізвища кінцевого бенефіціара видав 37 результатів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти розповіли, що адекватна ринкова ціна для тестування на COVID-19 в Україні – близько 1000 грн з урахуванням якісних реагентів.