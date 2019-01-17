''Українські ДРГ на сміттєвозах'': мережа висміяла велику НП у ''ДНР''

В окупованому Донецьку комунальні служби не вивозять з Нового року сміття, що стало об'єктом насмішок на адресу "народної республіки".

"Українські ДРГ на сміттєвозах" повернулися, тільки тепер вони не обстрілюють Донецьк із мінометів, а підкидають сміття донеччанам у двори", – пише в Twitter блогер Денис Казанський.

За його словами, самі "ДНРівці" вже щосили кепкують над своєю "республікою" і її пропагандистами.

"Рости купка велика, превелика. Не інакше, ДРГ підкидають ночами сміття в баки. Ну ви пам'ятаєте, як у 15-му сміттєвози кошмарили Донецьк. Тактику поміняли. Тепер не з мінометами їздять, а набирають сміття на звалищах і підкидають назад у баки біля житлових будинків. Ну ви зрозуміли. Тиф, чума, сибірка. Епідемію хочуть викликати. Підступні які", – іронізує житель Донецька Сергій Варм.

"Люди скаржаться, але кого це хвилює? Населення безправне, можна на нього наплювати", – підсумував Казанський.

"Українські ДРГ на сміттєвозах" повернулися, тільки тепер вони не обстрілюють Донецьк з мінометів, а підкидають сміття донеччанам у двори.



Самі ДНРовци вже щосили кепкують на своїй "республікою" і її пропагандистами pic.twitter.com/QGtsmeJ7qi - Денис Казанський (@den_kazansky) 16 січня 2019 р

У ОРДЛО з початку року сміттєвий колапс. У всіх містах приблизно однакова ситуація. Це пост з Алчевська.



Тиждень тому були сильні снігопади. З тих пір сміття так і кинули вивозити. Люди скаржаться, але кого це хвилює? Населення безправно, можна на нього наплювати. pic.twitter.com/OwUbgvbzmq - Денис Казанський (@den_kazansky) 15 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про складну економічну ситуацію в ОРДО, яка перетворилася в злиденну територію з безправним населенням.

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