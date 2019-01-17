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''Українські ДРГ на сміттєвозах'': мережа висміяла велику НП у ''ДНР''

1.4тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку комунальні служби не вивозять з Нового року сміття, що стало об'єктом насмішок на адресу "народної республіки".

"Українські ДРГ на сміттєвозах" повернулися, тільки тепер вони не обстрілюють Донецьк із мінометів, а підкидають сміття донеччанам у двори", – пише в Twitter блогер Денис Казанський.

За його словами, самі "ДНРівці" вже щосили кепкують над своєю "республікою" і її пропагандистами.

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"Рости купка велика, превелика. Не інакше, ДРГ підкидають ночами сміття в баки. Ну ви пам'ятаєте, як у 15-му сміттєвози кошмарили Донецьк. Тактику поміняли. Тепер не з мінометами їздять, а набирають сміття на звалищах і підкидають назад у баки біля житлових будинків. Ну ви зрозуміли. Тиф, чума, сибірка. Епідемію хочуть викликати. Підступні які", – іронізує житель Донецька Сергій Варм.

"Люди скаржаться, але кого це хвилює? Населення безправне, можна на нього наплювати", – підсумував Казанський.

''Українські ДРГ на сміттєвозах'': мережа висміяла велику НП у ''ДНР''
''Українські ДРГ на сміттєвозах'': мережа висміяла велику НП у ''ДНР''

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терорист "ДНР" Бенес Айо розповів про складну економічну ситуацію в ОРДО, яка перетворилася в злиденну територію з безправним населенням.

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Особа
Денис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Тег
Новини ДНР
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
На Украине ситуация вокруг вывоза мусора стала буквально катастрофической. И если раньше звание «мусорной столицы» носил город Львов, теперь вперед вырвался Киев.Нищим украинцам ничего больше не остается, как выбрасывать пакеты с мусором в своем собственном дворе. Причем люди делают это ночью, чтобы соседи не видели, из какого окна летит мешок. Это значит, что им все еще стыдно за свои действия, однако у них, увы, нет другого выхода.С недавнего времени в Киеве услуга по вывозу мусора не входит в перечень коммунальных платежей по квартплате. За утилизацию твердых бытовых отходов приходится платить отдельно, причем стоимость далеко не маленькая.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, https://youtu.be/g75COmBSmtI
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr, Тем временем украинские экологи уже забили тревогу. Специалисты утверждают, что, если жадные предприниматели не откроют полигон в Подгорицах в ближайшее время, мусор из города будет вывозиться раз в три дня. Уже сегодня Киев буквально утопает в мусоре, а скоро будет еще хуже.
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