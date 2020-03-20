Головна Новини
20 березня • оновлено в 10:52
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Українські депутати пішли на хитрощі, щоб полетіти на сніданок до Пінчука у Давос - розслідування

1.3т
Читати матеріал російською

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на прохання низки депутатів оформив поїздку у січні цього року до Давосу на "сніданок з Віктором Пінчуком" як службове відрядження щоб її не декларувати.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схеми", передає Радіо Свобода.

Як повідомляється, десятки народних депутатів України отримали запрошення від фонду Віктора Пінчука взяти участь в українському сніданку у Давосі у січні цього року - багатьом з них запропонували оплатити проїзд і проживання. Такий лист, де було зазначено, що це приватний захід, який організовують група ЕastOne і Фонд Віктора Пінчука, і став підставою для депутатів оформити службове відрядження.

"Саме такий крок - оформлення розпорядження - дозволяє обійти антикорупційне законодавство. Інакше оплату подорожі депутату приватним фондом можна було б трактувати як отримання подарунка. А це ризик штрафу і конфіскації подарунка", - підкреслюють у розслідуванні журналісти.

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

marionetki.net

Крім того, журналісти виявили, що для сімох депутатів голова Верховної Ради підписав відрядження вже після завершення заходу.

Розпорядження за підписом Дмитра Разумкова видані 27 січня, а дати відрядження - в період з 21 по 25 січня. У цьому документі згадуються депутати з фракції "Слуга народу" - це Дмитро Припутень, Остап Шипайло, Галина Михайлюк, Сергій Нагоряк, Олександр Скічко, а також Юрій Солод з "Опозиційною платформи - за життя" і Соломія Бобровська з "Голосу".

У дні проведення Всесвітнього економічного форуму фонд Пінчука організовує традиційний захід - Український сніданок, партнерами якого, зазначено на офіційному сайті, є Horizon Capital, Western NIS Enterprise Fund, фонд "Відродження", Hillmont Partners і "Київстар". У фонді "Відродження" повідомили, що внесли вклад у фінансування Українського сніданку в Давосі, але не займалися оплатою дорожніх витрат учасників, в тому числі - народних депутатів.

Всі інші організації також заявили, що не оплачували безпосередньо поїздки депутатів до Давосу. Єдина організація, яка не відповіла, оплачувала депутатам подорож до Швейцарії - це Фонд Віктора Пінчука.

Нацагентство з питань протидії корупції вже почало перевірку подорожі депутатів. "Проводиться відповідна перевірка, здійснюється збір фактичних даних, за результатами яких буде встановлено наявність або відсутність відповідного порушення", - повідомив представник агентства Артем Брик, додавши, що в разі, якщо провина буде доведена, то це спричинить відповідальність у вигляді штрафу - від 100 до 200 прожиткових мінімумів з конфіскацією "самого подарунка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поїздка української делегації на Всесвітній економічний форум в Давос коштувала сотні тисяч доларів, проте походження цих грошей залишається загадкою.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Економічний форум в Давосі
Особи
Дмитро Разумков Віктор Пінчук
Місце
Україна
Тег
депутат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги