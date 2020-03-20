Українські депутати пішли на хитрощі, щоб полетіти на сніданок до Пінчука у Давос - розслідування

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на прохання низки депутатів оформив поїздку у січні цього року до Давосу на "сніданок з Віктором Пінчуком" як службове відрядження щоб її не декларувати.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів "Схеми", передає Радіо Свобода.

Як повідомляється, десятки народних депутатів України отримали запрошення від фонду Віктора Пінчука взяти участь в українському сніданку у Давосі у січні цього року - багатьом з них запропонували оплатити проїзд і проживання. Такий лист, де було зазначено, що це приватний захід, який організовують група ЕastOne і Фонд Віктора Пінчука, і став підставою для депутатів оформити службове відрядження.

"Саме такий крок - оформлення розпорядження - дозволяє обійти антикорупційне законодавство. Інакше оплату подорожі депутату приватним фондом можна було б трактувати як отримання подарунка. А це ризик штрафу і конфіскації подарунка", - підкреслюють у розслідуванні журналісти.

Віктор Пінчук marionetki.net

Крім того, журналісти виявили, що для сімох депутатів голова Верховної Ради підписав відрядження вже після завершення заходу.

Розпорядження за підписом Дмитра Разумкова видані 27 січня, а дати відрядження - в період з 21 по 25 січня. У цьому документі згадуються депутати з фракції "Слуга народу" - це Дмитро Припутень, Остап Шипайло, Галина Михайлюк, Сергій Нагоряк, Олександр Скічко, а також Юрій Солод з "Опозиційною платформи - за життя" і Соломія Бобровська з "Голосу".

У дні проведення Всесвітнього економічного форуму фонд Пінчука організовує традиційний захід - Український сніданок, партнерами якого, зазначено на офіційному сайті, є Horizon Capital, Western NIS Enterprise Fund, фонд "Відродження", Hillmont Partners і "Київстар". У фонді "Відродження" повідомили, що внесли вклад у фінансування Українського сніданку в Давосі, але не займалися оплатою дорожніх витрат учасників, в тому числі - народних депутатів.

Всі інші організації також заявили, що не оплачували безпосередньо поїздки депутатів до Давосу. Єдина організація, яка не відповіла, оплачувала депутатам подорож до Швейцарії - це Фонд Віктора Пінчука.

Нацагентство з питань протидії корупції вже почало перевірку подорожі депутатів. "Проводиться відповідна перевірка, здійснюється збір фактичних даних, за результатами яких буде встановлено наявність або відсутність відповідного порушення", - повідомив представник агентства Артем Брик, додавши, що в разі, якщо провина буде доведена, то це спричинить відповідальність у вигляді штрафу - від 100 до 200 прожиткових мінімумів з конфіскацією "самого подарунка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поїздка української делегації на Всесвітній економічний форум в Давос коштувала сотні тисяч доларів, проте походження цих грошей залишається загадкою.

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