Українські банки рекордно наростили прибуток

У січні 2020 року українські банки збільшили прибуток на 22% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляється на сторінці Національного банку України в Facebook, прибуток досяг позначки в 6,6 млрд грн.

Серед основних факторів, що сприяють зростанню прибутку, названі висока операційна ефективність і низькі відрахування в резерви. Доходи фінустанов зросли на 12% до 22,6 млрд грн, а витрати - на 8% до 16 млрд грн.

Фактори зростання банківського прибутку:

зростання чистих процентних доходів банків на 4% до 7,3 млрд грн

зростання чистих комісійних доходів банків на 11% до 3,5 млрд грн

позитивний результат від переоцінки і від операцій купівлі-продажу - 2,7 млрд грн

низький обсяг відрахувань банками в резерви - 1,3 млрд грн проти 1,8 млрд грн в минулому році

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що українські банки за підсумками 2019 року одержали прибуток у розмірі 60 млрд гривень. Це втричі більше, ніж роком раніше.

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