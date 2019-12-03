Українське вино Villa Krim і коньяк "Жан-Жак" роблять у Криму: опубліковано розслідування

Компанія-виробник алкоголю "Алеф-Віналь" дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва використовує свої потужності в окупованому Криму.

Зокрема, один із найбільших українських виробників алкоголю після анексії півострова Росією юридично розділив свій бізнес – на українську й російську частини. Про це йдеться в розслідуванні "Настоящего Времени".

Зокрема, "Алеф-Віналь" виробляє вина торгових марок "Золота Амфора", Villa Krim, "Старий Крим", коньяки Klinkov, "Жан-Жак", а також горілку GreenDay і Helsinki.

Компанія продає у Росії "вино з захищеним географічним зазначенням Крим", а для Європи і США розливає свою продукцію на материковій Україні. Виноград на обох виробництвах однаковий.

Санкції ЄС та США забороняють імпорт і експорт продукції з Криму, але за допомогою цієї схеми виробник обходить санкції.

До Росії продукція надходить із чотирьох заводів, які розташовані в Криму. Всі вина виготовляють на АТ "Старокримському", коньяки – на "Заводі марочних коньяків "Багерово", виноград вирощує агрофірма "Бурлюк", а переробляє і виробляє коньячний спирт "Алеф-Віналь-Крим" у селищі Поштове.

ЄС і США забороняють імпорт і експорт продукції з окупованого півострова, але виробник обходить санкції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня Рада Євросоюзу офіційно продовжила до 23 червня 2020 року санкції, введені через анексії Криму Росією.

У Раді ЄС не було ніякого обговорення цієї теми, рішення про продовження санкцій затвердили автоматично "письмовою процедурою", тобто без відкритого голосування.

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