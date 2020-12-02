Українське держпідприємство закупило елітних пікапів на 9 млн грн

Державне підприємство "Укрхімтрансаміак" закупило дев'ять пікапів Toyota за 9,14 млн гривень.

Зокрема, тендер на поставку автомобілів виграла компанія "Віді Автострада". Про це свідчать дані в системі державних закупівель ProZorro.

Таким чином, "Укрхімтрансаміак" придбав:

Toyota Hilux за 1,024 млн гривень з доставкою в Київ;

Чотири автомобілі Toyota Hilux по 1,015 млн гривень з доставкою в Лозову Харківської області;

Чотири автомобілі Toyota Hilux по 1,015 млн гривень з доставкою в Миколаїв.

"Віді Автострада" зобов'язана поставити автомобілі до 11 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укравтодор" за результатами тендеру планував витратити 3,5 млн грн на преміальні автомобілі Toyota – Land Cruiser Prado і Highlander.

Зокрема, Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області замовила Toyota Highlander Premium у ТОВ "Алмаз Мотор, ЛТД" вартістю 1,7 млн грн. На позашляховик Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планував витратити 1,8 млн грн.

Однак пізніше голова "Укравтодору" Олександр Кубраков повідомив, що тендер Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області скасовано.