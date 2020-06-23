Українська промисловість впала за травень на 12,2% – економіст
Українська промисловість за травень впала на 12,2%. Таким чином з початку 2020 року падіння в промисловості вже склало 8,7%.
Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць. Він назвав області у яких промисловість в травні 2020 року впала найбільше:
1. Чернівецька -40,9%
2. Закарпатська -34,3%
3. Волинська -26%
4. Донецька -23,2%
5. Тернопільська -23%
Також Компанієць вказав області з найбільшими темпами приросту промисловості:
1. Луганська +50,8
2. Полтавська -1,5
3. Кіровоградська -4,6
4. Львівська -4,9
5. Хмельницька -7,2
Він вказав області, де найбільше впала промисловість за січень-травень 2020 року:
1. Чернівецька -25,2
2. Закарпатська -21,6
3. Дніпропетровська -18,6
4. Тернопільська -17,6
5. Волинська -14,4
Найбільші темпи приросту промисловості за січень-травень:
1. Херсонська +6,5
2. Львівська +3,3
3. Кіровоградська +2,6
4. Полтавська -0,1
5. Миколаївська -1
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%.