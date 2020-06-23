Українська промисловість впала за травень на 12,2% – економіст

Українська промисловість за травень впала на 12,2%. Таким чином з початку 2020 року падіння в промисловості вже склало 8,7%.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook економіст Володимир Компанієць. Він назвав області у яких промисловість в травні 2020 року впала найбільше:

1. Чернівецька -40,9%

2. Закарпатська -34,3%

3. Волинська -26%

4. Донецька -23,2%

5. Тернопільська -23%

Також Компанієць вказав області з найбільшими темпами приросту промисловості:

1. Луганська +50,8

2. Полтавська -1,5

3. Кіровоградська -4,6

4. Львівська -4,9

5. Хмельницька -7,2

Він вказав області, де найбільше впала промисловість за січень-травень 2020 року:

1. Чернівецька -25,2

2. Закарпатська -21,6

3. Дніпропетровська -18,6

4. Тернопільська -17,6

5. Волинська -14,4

Найбільші темпи приросту промисловості за січень-травень:

1. Херсонська +6,5

2. Львівська +3,3

3. Кіровоградська +2,6

4. Полтавська -0,1

5. Миколаївська -1

Падіння промисловості Facebook Володимира Компанійця

Падіння промисловості Facebook Володимира Компанійця

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в I кварталі 2020 року реальний ВВП скоротився на 1,3% в річному вимірі, незважаючи на те, що прогнозувалося падіння на 0,5%.