Українська компанія продасть "Укрзалізниці" дизпаливо по "Роттердам +$36/т"

АТ "Укрзалізниця" 22 жовтня визначило компанію "Глуск Україна", яку ЗМІ пов'язують з Віктором Медведчуком, переможцем двох тендерів по 5 тис. т дизельного палива за ціною котирувань у Роттердамі плюс націнка $36/т.

Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на дані ProZorro.

Під час першого тендера Glusco запропонувала дизпаливо за розрахунковою ціною 19 491 грн/т, на другому – по 19 512 гривень/т.

Це умовно ті ціни, за якими постачальник готовий поставити паливо в день аукціону.

За розрахунками enkorr, так звана фіксована "брудна" маржа постачальника, яка в подальшому автоматично приплюсовуватиметься до котирувань ДТ в порту Роттердама (Північно-Західна Європа) складе 1010 грн / т ($ 35,7/т) і 1 028 грн/т ($ 36,3/т).

Ця "брудна" маржа, крім чистого заробітку компаній, включає в себе витрати на доставку в Україну, страховку та інші витрати.

Нагадаємо, тижнем раніше Укрзалізниця придбала дизпаливо за ціною котирувань у Роттердамі плюс $33/т.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що формульний підхід з використанням цін на європейських біржових майданчиках використовується в Україні для розрахунку вартості газу для населення. З лютого до липня 2020 року це була так звана формула "Амстердам плюс" – ціна на хабі ТТF у Нідерландах плюс доставка в Україну.

З 1 серпня 2020 року з відміною ПСО, НАК "Нафтогаз України" запропонував населенню газ за формулою "Дюссельдорф+".

Також у 2016-2019 рр. діяла формула "Роттердам+" для вугілля. Вона встановлювала прогнозну вартість електроенергії виключно для промислових споживачів. Формулу скасували 1 липня 2019 року із введенням ринку електроенергії, після цього ціна вугілля і електроенергії для промисловців зросла.