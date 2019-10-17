Українська ГТС має залишатися у власності держави - Тимошенко

Будь-які спроби використати процедуру анбандлінгу "Нафтогазу" для передачі нашої газотранспортної системи в приватні руки є злочинами проти України, і вони мають бути зупинені.

Про це Юлія Тимошенко заявила на брифінгу за підсумками засідання Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, де розглядався закон про відокремлення ГТС в незалежну структуру, як того вимагає ЄС.

"Батьківщина" підтримує виокремлення ГТС зі структури "Нафтогазу", але наполягає, що труба має залишатися у 100% державній власності.

Як нагадала Голова партії, ГТС – друга цінність України після землі: вона коштує 300 млрд євро і приносить 3 млрд доларів щороку. Водночас, це ще й політичний інструмент, який дозволяє нам бути впливовими гравцями на європейському енергоринку, зауважила вона.

Саме тому транснаціональні корпорації давно хочуть її відібрати, і українські депутати від більшості, на жаль, цьому допомагають.

"Сьогодні на комітеті був момент істини: більшість, зокрема від "Слуги народу", проголосувала за те, щоб практично половину власності ГТС разом з управлінням, з прибутком злити в якісь ліві корпорації, позбавивши народ України нашої власності", – заявила політик.

Юлія Тимошенко

Тимошенко обурилась тим, що комітет не підтримав ключові правки до законопроєкту, які запропонувала "Батьківщина". Зокрема, у партії наголошували на необхідності чітко передбачити, що українська ГТС не підлягає приватизації, передачі в оренду, концесію чи управління.

"Це національне багатство, яке потрібно берегти та примножувати. Треба розвивати власний видобуток і наповнювати ГТС скрапленим газом, а не віддавати у приватні руки. В Україні відбувається антиукраїнський шабаш. За гранти зливається наше майбутнє, наша економічна сила, наша країна. Мені шкода, що цей шабаш відбувається під гаслами народної влади", - переконана вона.

Лідер "Батьківщини" застерегла: в разі голосування парламентом за законопроєкт про втрату ГТС, Україна може позбутися своєї стратегічної власності, яка творить стабільність та впливовість нашої держави на європейському континенті.

Політик закликала президента не ставати спільником таких антиукраїнських дій: "Це не недосвідченість, це свідомий намір, який суперечить національним інтересам!"

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