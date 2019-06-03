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Україною прокотилася хвиля "мінувань": скільки втратив бізнес

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В Україні все частіше останнім часом надходять неправдиві виклики про замінування різних громадських місць. Такі дзвінки відчутно шкодять торговельним і бізнес-центрам. Для особливо великих ТРЦ втрати можуть досягати 490 тис. євро, як наприклад для ТРЦ Ocean Plaza.

Про це йдеться в матеріалі "Новое время". Як повідомив співвласник компанії ZEEBRA Дмитро Єрмоленко, отримати компенсацію за такі дзвінки неможливо.

"Це форс-мажор, ми платимо за оренду приміщення, але торгівлю не ведуть", — повідомляє експерт. Так само він визнає, що не було жодного випадку, коли б торговельний центр не нараховував плату за той період, коли магазин не працює. Так, за попередніми підрахунками ритейлерів, орендодавці виторговують від 7 до 19 євро в день за один квадратний метр.

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"Мінімальні втрати для невеликого бутіка площею 100 кв. м складають 700 євро в день, тоді як для великого магазину площею 2 тис. кв. м — 14 тис. євро в день. У великому торговельному центрі втрати можуть виявитися дуже великими. До того ж деякі з них можуть зіткнутися з цією проблемою декілька разів на місяць", — йдеться в матеріалі.

ТРЦ Ocean Plaza

ТРЦ Ocean Plaza

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Києві "замінували" десятки об'єктів. Серед них був ТЦ "Гулівер", супермаркети "АТБ" і "Сільпо", гіпермаркет "Ашан", а також 11 лікарень.

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Місце
Україна
Теги
ТРЦмінуванняУкраїна
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