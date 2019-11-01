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1 листопада • оновлено в 16:03
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Україні за день доведеться віддати МВФ десятки мільйонів доларів

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Україна в п'ятницю, 1 листопада, має виплатити Міжнародному валютному фонду 66 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом Національного банку, це становить понад 90 млн доларів, повідомляють "Українські новини".

Всього у 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів.

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Спецправа запозичення – штучна грошова одиниця, яку використовує МВФ для міждержавних і міжбанківських розрахунків.

Всього в 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів

Всього в 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
транш МВФ
Місце
Україна
Тег
МВФ
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