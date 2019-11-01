Україні за день доведеться віддати МВФ десятки мільйонів доларів

Україна в п'ятницю, 1 листопада, має виплатити Міжнародному валютному фонду 66 млн СПЗ (спецправа запозичення).

За курсом Національного банку, це становить понад 90 млн доларів, повідомляють "Українські новини".

Всього у 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів.

Спецправа запозичення – штучна грошова одиниця, яку використовує МВФ для міждержавних і міжбанківських розрахунків.

Всього в 2019 році Україна має виплатити Фонду 1,3 млрд СПЗ або майже 1,8 млрд доларів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На початку вересня Україна остаточно розрахувалася з Міжнародним валютним фондом за програмою stand-by, розпочатою у 2014 році. Фінальні платежі склали загалом 156 млн доларів.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

Місія Міжнародного валютного фонду назвала умови для подальшої співпраці з Україною. Зокрема, йдеться про боротьбу з корупцією і зменшення ролі олігархів у економіці.

Спроби бізнесмена Ігоря Коломойського повернути контроль над націоналізованим ПриватБанком можуть істотно загальмувати переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нового траншу. Про це заявила заступниця глави Національного банку Катерина Рожкова.