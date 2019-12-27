Україні вперше виплатили штраф через окупацію Криму

Авіакомпанія з Казахстану "Euro-Asia Air" заплатила 136 тисяч гривень штрафу за порушення повітряного простору України.

8 серпня 2019 року літак казахської компанії виконав політ в межах забороненої зони над окупованих Росією Кримом, передає "Армія INFORM".

У листопаді цього року Державіаслужба України винесла наклала штраф за правопорушення в галузі цивільної авіації.

"Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з моменту анексії в 2014 році над територією Криму здійснили більше 200 тисяч незаконних польотів. Однак поки жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності. При цьому тільки на російські компанії наклали штрафів на 13 млрд гривень.

Політ до Криму Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся