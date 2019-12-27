Головна Новини
27 грудня • оновлено в 09:48
МоваЯзык

/ Новини економіки

Україні вперше виплатили штраф через окупацію Криму

2.7т
Читати матеріал російською

Авіакомпанія з Казахстану "Euro-Asia Air" заплатила 136 тисяч гривень штрафу за порушення повітряного простору України.

8 серпня 2019 року літак казахської компанії виконав політ в межах забороненої зони над окупованих Росією Кримом, передає "Армія INFORM".

У листопаді цього року Державіаслужба України винесла наклала штраф за правопорушення в галузі цивільної авіації.

Новини
У Казахстані розбився пасажирський літак: на борту було 100 осіб. Перше відео

"Казахські авіалінії визнали свою провину і добровільно сплатили ці кошти. Тому Державний бюджет України нещодавно поповнився на 136 тисяч гривень", – йдеться в повідомленні.

Відзначається, що з моменту анексії в 2014 році над територією Криму здійснили більше 200 тисяч незаконних польотів. Однак поки жодна авіакомпанія не понесла за це фінансової відповідальності. При цьому тільки на російські компанії наклали штрафів на 13 млрд гривень.

Політ до Криму

Політ до Криму

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я).

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
5
32
Смішно
19
Цікаво
3
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Казахи, по ходу, ступили)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Красивая фотка. Как говорят укропропагандисты - "фотофакт". Невооруженным глазом видно, что залетать в пространство еврогабонии желающих очень мало.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Посмеяло....Над украиной вооще никто не летает...лепразорий
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги