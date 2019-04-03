Україні в 2019 році доведеться заплатити за боргами на 15 млрд більше

Міністерство фінансів України підвищило прогнозний обсяг платежів за боргами в 2019 році до 460,99 млрд грн, що на 15,32 млрд грн більше показника, прогнозованого місяць тому.

Як випливає з оновленого графіка прогнозних платежів на 1 квітня, зростання показника обумовлене підвищенням обсягу платежів за рахунок погашення і обслуговування внутрішнього боргу на 17,84 млрд грн, у той час як обсяг платежів за зовнішнім боргом скоротився на 2,53 млрд грн, передає FinClub.

На перший квартал нинішнього року припадає 125,21 млрд грн боргових платежів, другий – 164,85 млрд грн, третій – 109,73 млрд грн, четвертий – 61,19 млрд грн.

В цілому за рік погашення і обслуговування внутрішнього боргу становитиме 310,98 млрд грн, зовнішнього – 150 млрд грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2019 році понад 1,8 млрд доларів або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

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