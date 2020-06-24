Україні треба вже сьогодні запроваджувати тарифоутворення для модернізації енергомереж, – Коен

Україна вже зараз має потребу в перегляді методик тарифоутворення в електроенергетиці і впровадження підходу, який стимулюватиме інвесторів вкладати кошти в модернізацію електромереж. Про це Аріель Коен, директор Центру енергії, природних ресурсів та геополітики (Center for Energy, Natural Resources and Geopolitics – CENRG) заявив у рамках 7-го Саміту Українсько-американської робочої групи.

"Україні категорично необхідно вже сьогодні запроваджувати тарифоутворення, яке дозволить модернізувати енергомережі відповідно до стандартів 21 століття – Smart Grid мережі. Сьогодні у світі проводиться масштабна діджиталізація і автоматизація, інфраструктура оснащується на високому технічному рівні. І це буде абсолютно інша енергомережа", – зазначив міжнародний енергетичний експерт.

За його інформацією, українські електромережі були побудовані в минулому столітті. "Українські мережі на 60-80% морально і фізично застаріли. Необхідні великі роботи з модернізації", – додав Коен.

На думку енергетичного експерта, ключовими факторами для залучення інвесторів є передбачуваність і стабільність умов ведення бізнесу в державі. "Що стосується енергетичного сектора, витрати та інвестиції мають значні обсяги. І тому дохід і повернення відбуваються протягом тривалого часу. Нам необхідно створювати стабільні привабливі умови для інвесторів", – наголосив Коен

Нагадаємо, українські та міжнародні експерти висловилися про необхідність впровадження в Україні стимулюючого тарифоутворення за європейською моделлю. На думку ЕВА, при впровадженні нової моделі варто враховувати міжнародний досвід країн, де успішно введено RAB регулювання, а саме – уникнути поділу бази активів на нову і стару і впровадити єдину ставку, що дорівнює середньозваженій вартості капіталу – WACC.