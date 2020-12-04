Україні потрібно понад 15 млрд грн на вакцинацію – очільник МОЗ

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що для вакцинації українців від коронавірусу необхідно закласти до бюджету 15,1 млрд гривень.

"Ми знаємо попередню вартість вакцини та кількість людей, яких ми повинні вакцинувати за кошти держбюджету. Це люди, які є у групі ризику за професійною ознакою: працівники освіти, національної поліції, медичні працівники", – про це Степанов повідомив у Верховній Раді в п'ятницю, 4 грудня, під час години питання до уряду.

Крім того, за його словами, за державний кошт необхідно вакцинувати людей віком понад 60 років, а також тих, хто входить до групи ризику.

"Згідно з розрахунками і попередніми домовленостями, ми отримаємо близько 8 млн доз. Усі закупівлі вакцин будуть проводитися через державне підприємство "Медичні закупівлі України", – підкреслив Степанов.

Міністр охорони здоров’я наголосив, що Україна замовлятиме лише вакцини, які пройшли кваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. За його словами, російська вакцина до цього списку поки не входить.

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