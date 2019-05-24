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Україні потрібен $1 млрд: "Нафтогаз" попередив про проблеми з підготовкою до зими

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НАК "Нафтогаз України" для виконання плану по входженню в опалювальний сезон 2019/2020 років з 20 млрд куб. м газу в підземних сховищах повинен знайти 1 млрд доларів.

"Нам, мінімум, необхідно знайти 1 млрд доларів кредитних коштів і без цього 1 млрд доларів ми не зможемо повністю виконати план закачування", – повідомив глава національної акціонерної компанії Андрій Коболєв, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, вирішити проблему з дефіцитом фінансів під імпорт і закачування газу, крім залучення компанією кредитних коштів, може Кабінет міністрів.

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Зокрема, уряд повинен "Нафтогазу" близько 140 млрд гривень у якості компенсації за покладання спеціальних зобов'язань з поставки газу.

"І якби, хоча б частина цього боргу перед "Нафтогазом" була закрита – це вирішило б питання закачування", – зазначив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" також нагадав, що основний варіант залучення коштів на зовнішніх ринках – це випуск євробондів.

"Це вимагає складання з урядом якогось зрозумілого для інвесторів плану яким чином з "Нафтогазу" будуть зняті ці спецобов'язки в майбутньому, яким чином ми проведемо анбандлінг, як це вплине на фінансовий стан компанії", – резюмував Коболєв.

Без $1 млрд НАК не зможе виконати план закачування

Без $1 млрд НАК не зможе виконати план закачування

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський і глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв обговорили з делегацією США на чолі з міністром енергетики Ріком Пері співпрацю країн в енергетичній сфері.

Зокрема, на зустрічі піднімалися питання видобутку газу і збереження транзитного потенціалу. Сторони також обговорили підготовку України до проходження наступного опалювального сезону, фінансування і накопичення достатніх запасів газу в підземних сховищах.

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Тема
Опалювальний сезон в Україні
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Livesey David
Livesey David
Хвостоголовые, работать не пробовали?
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Mega Death
Mega Death
У хохложопых попрошаек лишь одна проблема- Где взять деньги))
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