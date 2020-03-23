Україні на замітку: у Франції медикам дозволили безкоштовно їздити у потягах через коронавірус

Французька державна компанія SNCF зробила безкоштовним проїзд для медпрацівників у високошвидкісних потягах та "Інтерсіті" через спалах коронавірусу в країні.

Про це у понеділок, 23 березня, повідомив виконавчий директор компанії Ален Кракович.

У Франції для медиків зроблять безкоштовний проїзд в поїздах kotazur.ru

За його словами, оплата за проїзд скасовується для лікарів, медсестер і санітарних працівників, які подорожують країною у відповідь на виклики лікарень. Вони повинні представити документ, що підтверджує професійну діяльність, працівникам на залізничній станції.

"SNCF пропонує безкоштовні поїздки у потягах TGV і міжміських поїздів для медичних працівників - лікарів, медсестер, санітарів, які відповідають на заклики лікарень про допомогу з COVID-19", - повідомив Кракович.

Він також повідомив, що це рішення національної солідарності з боку залізничників перед обличчям масштабів епідемії COVID-19. У свою чергу, державна компанія RATP, яка управляє перевезеннями у Парижі і його околицях, відкрила 20 автобусних ліній для працівників медичної сфери.

#SNCF propose la gratuité des trajets en TGV et Intercités pour les professionnels médicaux - médecins, aides-soignant (e) s, infirmier (e) s - qui répondent aux appels des clusters #COVIDー19. Sur présentation de leur carte professionnelle à nos agents. # SolidaritéCheminote pic.twitter.com/8wSvkWahjm - Alain Krakovitch (@alainkrakovitch) March 23, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Каннський кінофестиваль, який повинен був відбутися в період з 12 по 23 травня на Лазурному березі Франції, скасували через коронавірус.

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