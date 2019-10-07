Україні більше не потрібна співпраця з МВФ – Уманський

Основна потреба співпраці з Міжнародним валютним фондом у України була у 2008-2009 роках під час світової кризи, а також після анексії Криму та окупації окремих районів Донбасу. Однак зараз такої необхідності немає.

Про це в ефірі програми "Євроінтегратори" з Тетяною Поповою на ObozTv розповів колишній в.о. міністра фінансів України Ігор Уманський. За його словами, МВФ – це кредитор останньої надії: коли жоден інший не допомагає, залишається тільки цей.

Водночас останніми роками Україна вже досить спокійно виходить на зовнішні ринки запозичення.

"У співпраці з МВФ, як мені здається, необхідності немає. Основна потреба була у 2008-2009 роках, коли світова криза накрила зокрема й Україну. І, безумовно, у 2014 – початку 2015 року, після анексії Криму й окупації частини Донбасу – тоді Україна сама б не впоралася.

І політика, яка проводилася, кардинально відрізнялася в період 2008-2009 рр. і 2014-2015 рр. Ми бачимо, що у 2014 ми мали падіння приблизно 15% – це, насамперед, пов'язано з початком військових дій та анексією Криму, втратою активів на цих територіях. Але у 2015 падіння економіки було ще більш неймовірним, ніж у 2014, і наслідком цього стала, на мою думку, помилкова політика найперше якраз Національного банку", – зазначив Уманський.

За його словами, в Україні є безліч банків, які займаються забезпеченням тіньових схем.

"Тут є певна межа і пересмикування. Є ціла низка, і це теж правда, банків, які не функціонують нормально, які переважно займалися забезпеченням тіньових або сірих схем, відмиванням тощо. Безумовно, їх треба було закривати. Але тоді йшлося не про такі установи, і на сьогодні вони залишилися. Багато системних банків було ліквідовано. Приблизно більш ніж на пів трильйона гривень було втрачено активів у економіці. І зараз вони передані у Фонд гарантування вкладів", – розповів Уманський.

Як писав OBOZREVATEL:

У НБУ повідомили, що вже до кінця 2019 року Міжнародний валютний фонд запропонує Україні нову програму співпраці й виділить 2 млрд доларів першого траншу кредиту за новою програмою.

Пізніше міністерка фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна припинить співпрацю з МВФ після того, як буде виплачена поточна кредитна програма.

При цьому економіст Віктор Скаршевський заявив, що Україні навряд чи вдасться завершити співпрацю з МВФ після закінчення нової програми, оскільки через рік-півтора вдарить чергова кризу.

26 вересня ЗМІ оприлюднили інформацію, що Україна не змогла домовитися про нову програму кредитування МВФ під час візиту місії Фонду до Києва.

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