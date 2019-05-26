Україна звернулася до Росії з загрозою через полонених моряків: що відомо

Україна буде домагатися введення санкцій проти РФ у разі відмови від виконання постанови Міжнародного трибуналу з морського права ООН, за якою Росія повинна звільнити українських моряків і повернути три конфіскованих судна.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник, передає "Укрінформ". "Якщо ж Москва вирішить ігнорувати це рішення (про звільнення українських моряків. - Ред.), то ми будемо просувати ідею введення нових - гамбурзьких - санкцій щодо Росії", - заявив дипломат.

Відзначається, що санкції можуть отримати таку назву за місцем розташування Міжнародного трибуналу - в місті Гамбург.

Полонені українські моряки

Мельник також зазначив, що рішення трибуналу є "дипломатичною перемогою і потужним додатковим міжнародно-правовим козирем", який допоможе домогтися якнайшвидшого звільнення моряків.

В окупованому Криму вже заявили, що Росія не збирається виконувати рішення Трибуналу, передає "РИА Новости".

"Якщо суддя високої кваліфікації Міжнародного трибуналу заплутався в паперах і не бачить нічого, крім звинувачень на адресу Росії, для нас його слова і вироки ні гроша не варті", - заявив так званий депутат Держдуми від Криму Руслан Бальбек.

Бальбека підтримав "керівник робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному представництві Криму" при президенті Росії Олександр Молохов, який заявив, що морський трибунал в Гамбурзі не має права вимагати від Росії звільнити українських військових моряків і повернути кораблі, тому рішення не потрібно виконувати.

Глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев раніше висловив думку, що Росії слід продовжувати відстоювати свою позицію по керченському інциденту, а рішення міжнародного трибуналу ООН з морського права нелегітимне.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив позов України і зобов'язав Росію негайно повернути три українських військово-морських кораблі і відпустити 24 полонених моряків.

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