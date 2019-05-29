Україна зробила стрибок у престижному міжнародному рейтингу

Україна посіла 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн з 63 держав, для яких проводилися розрахунки.

У порівнянні з 2018 роком країна піднялася відразу на п'ять позицій, свідчать дані Міжнародного інституту управлінського розвитку.

Сусідами України по рейтингу виявилися Колумбія, Словаччина, Перу і ПАР.

При цьому Україна посіла найнижче місце серед країн колишнього СРСР. Зокрема, РФ зайняла 45 місце (зберегла позицію), Польща – 34 (-4), Литва – 29 (+3).

Економіка США перестала бути найбільш конкурентоспроможною у світі і опустилася відразу на третє місце. Сінгапур повернув собі лідерство після десятирічної перерви. На другій сходинці залишився Гонконг.

У топ-10 також увійшли: Швейцарія (+1 позиція), ОАЕ (+2), Нідерланди (-2), Ірландія (+5), Данія (-2), Швеція (зберегла позицію) і Катар (+4).

Країна піднялася відразу на п'ять позицій International Institute for Management Development

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!