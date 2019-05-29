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Україна зробила стрибок у престижному міжнародному рейтингу

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Україна посіла 54 місце в рейтингу конкурентоспроможності країн з 63 держав, для яких проводилися розрахунки.

У порівнянні з 2018 роком країна піднялася відразу на п'ять позицій, свідчать дані Міжнародного інституту управлінського розвитку.

Сусідами України по рейтингу виявилися Колумбія, Словаччина, Перу і ПАР.

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При цьому Україна посіла найнижче місце серед країн колишнього СРСР. Зокрема, РФ зайняла 45 місце (зберегла позицію), Польща – 34 (-4), Литва – 29 (+3).

Економіка США перестала бути найбільш конкурентоспроможною у світі і опустилася відразу на третє місце. Сінгапур повернув собі лідерство після десятирічної перерви. На другій сходинці залишився Гонконг.

У топ-10 також увійшли: Швейцарія (+1 позиція), ОАЕ (+2), Нідерланди (-2), Ірландія (+5), Данія (-2), Швеція (зберегла позицію) і Катар (+4).

Країна піднялася відразу на п'ять позицій

Країна піднялася відразу на п'ять позицій

International Institute for Management Development

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна посіла 131 місце в рейтингу інвестиційної привабливості країн світу BDO International Business Compass.

За останній рік країна піднялася на три позиції у відповідному індексі.

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Україна
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
ОБ чем этот рейтинг??Особо умиляет эстония,в чем вообще могут конкурировать страны проеболтии,если ВВП на 20% дотируется ЕС?
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Egorov Aleksandr
Egorov Aleksandr
Скачок сторону дефолта? На начало 2019 года объем госдолга составил почти $79 млрд, или 60% от всего ВВП. По оценкам Всемирного банка, Украина является беднейшей страной в Восточноевропейском регионе. Ей понадобится около 50 лет, чтобы выйти из бедности и догнать по уровню жизни, например, Польшу. Минимальная зарплата в Украине составляет $150, пенсия — $53.
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Golan Sim
Golan Sim
Так я не понял, это "пэрэмоха" или как?
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Юг Руси
Юг Руси
Golan Sim, ооо... ещё и какая!!! Такой "скачок" скакнуть 😁
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