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Україна знову вдарила по Росії та її союзнику: що придумали

5.3тЧитати матеріал російською

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України ввела антидемпінгові мита на корозійностійкий прокат із Росії і Китаю терміном на 5 років.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Зазначається, що на російський корозійностійкий прокат введуть мита в розмірі 47,57%. На аналогічні товари з Китаю мита становитимуть 22,78%. Це означає, що корозійностійкий прокат із цих країн значно подорожчає на ринку України.

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Корозійностійкий прокат

Корозійностійкий прокат

permglavsnab.ru

Також ввели антидемпінгове мито на імпорт товарів із пінополіуринілу незалежно від країни-походження в розмірі 11,22%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня уряд Росії тимчасово дозволив ввезення з України низки товарів, які потрапили під заборону як відповідь на санкції.

Раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти й нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

24 червня президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ.

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Місце
Україна
Теги
митоУкраїнаРосія
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Это означает, что коррозионностойкий прокат из этих стран существенно подорожает на рынке Украины" Мощный удар... Обоз, ты вообще читаешь, что печатаешь?
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Спустя 5 лет войны, украина решила ввести... военное положение? Не-а, пошлины!
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Мир Миру
Мир Миру
Вітчизняний товаровиробник у поміч.
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Хохлов Разум
Хохлов Разум
Мир Миру, ага, Ахметову дополнительная прибыль
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