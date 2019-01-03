''Україна змушена'': в Кабміні розповіли про переговори щодо нових кредитів ЄС

Україна змушена вести дискусії із різними кредиторами, у тому числі і Європейським Союзом, про продовження програм кредитного фінансування.

"У 2019 році в нас дійсно великі пікові виплати за тілами кредитів, які були взяті ще до 2013 року, і для того, щоб це навантаження максимально пом'якшити для бюджету, а по суті для кожного з громадян України, нам необхідне перекредитування", – заявила віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За її словами, важливо знаходити можливості співпраці з міжнародними кредиторами, які можуть дати країні доступ до дешевих довгострокових кредитів.

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Віце-прем'єр-міністр підкреслила, що Україна в кінці 2018 року одержала перший транш макрофінансової допомоги Євросоюзу і виконує умови, необхідні для отримання другого.

"Ми почали виконувати умови другого траншу, деякі уже навіть виконали. На даному етапі це вселяє надію, але, дійсно, дуже багато залежатиме від підтримки депутатів", – резюмувала Климпуш-Цинцадзе.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у державному бюджеті України на 2019 рік передбачені 417,4 млрд гривень на обслуговування і погашення державного боргу.

У Міністерстві фінансів зазначили, що перші виплати боргу починаються одразу з першого банківського робочого дня 2019 року і Україна готова їх профінансувати.