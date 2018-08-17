Україна зібралася повністю відгородитися від Росії: з'явилася оцінка збитку

Закриття залізничного сполучення з Росією створить незручності для українців, зате принесе вигоду Білорусі.

У коментарі OBOZREVATEL соціолог-економіст Юрій Гаврилечко пояснив, що прямого економічного удару по країні скасування пасажирських перевезень не завдадуть, оскільки кошти, отримані "Укрзалізницею" з цього, досить малі.

"І поки у нас не буде обмеження вантажних перевезень з РФ, можна припустити, що пан Омелян (міністр інфраструктури - Ред.) працює на наших сусідів з Білорусі. Бо через неможливість літати в Росію з України на цьому заробили саме вони" , - сказав економіст.

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У даному випадку українці знову ж їздитимуть через Білорусь, і "Укрзалізниця", якщо не заробить на цьому, то хоча б мінімізує економічні наслідки закриття залізничного сполучення з Росією, вважає експерт.

"А ось що стосується незручностей для людей - так. Крім того, це можна було б зрозуміти, якби президент України визнав, що ми перебуваємо у стані війни з Росією, тоді будь-які обмеження в пересуванні виглядали хоча б логічно", - вважає Гаврилечко .

За його словами, зараз залишається незмінним вантажопотік і обмежується пасажиропотік, тому все робиться виключно для того, щоб олігархи продовжували заробляти, а для українців виникли певні незручності.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в Україні розглядається можливість закриття залізничного пасажирського сполучення з Росією.

Зате в Росії дуже різко відреагували на таку можливість, назвавши слова Омеляна "брехнею".

Пізніше міністр анонсував нові обмеження в транспортному сполученні з Росією, які стосуватимуться не тільки залізничного пасажирського сполучення.