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7 лютого • оновлено в 08:59
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Україна здобула важливу перемогу над Росією у СОТ

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Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії.

Апеляційний орган СОТ визнав, що Москва застосувала дискримінаційні умови доступу до ринку для українських виробників у порівнянні з російськими і європейськими. Про це свідчить опубліковане на сайті організації рішення.

Зокрема з 2013 року РФ вводила обмеження на поставку продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського стрілочного заводу, Азовзагальмашу і Харківського машинобудівного заводу ФЕД.

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Відповідний позов Україна подала у жовтні 2015 року. Однак у 2018 році експертна група СОТ відхилила вимогу визнати системність порушень з боку Росії.

"Перемога! Вітаю Україну з перемогою у Світовій організації торгівлі у справі проти Росії щодо заборони імпорту вагонів і залізничного обладнання. Україна виграла у СОТ апеляцію. Вимоги Україні задовольнили майже повністю Апеляційним органом СОТ, а вимоги Росії відхилені", – повідомила у Facebook колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії

Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
Місце
Україна
Тег
Світова організація торгівлі (СОТ)
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Семёнов Алексей
Семёнов Алексей
Польское быдlo такое жалкое ((( и нищее...
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hunt andres
hunt andres
Объясните мне истоки вашей шароварной радости. Вы считаете, что Россия щас кинется закупать ваши вагоны??)))))
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Перепил Недо
Перепил Недо
hunt andres, нет, конечно, но штраф прийдется заплатить. И так , копеечка, за копеечкой, выплатите всё, что должны плюс проценты, и за Крым,и за Донбасс, и за уничтоженных людей- кошелька не хватит, займете у будущих поколений. Только так- украл-возмести в десятикратном размере!
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0
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
И что эта перемога даёт? Она обязывает Россию закупать украинские вагоны?
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13
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Перепил Недо
Перепил Недо
Кристина Стефанова, она обязывает тебя пройти проверку у венеролога.
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