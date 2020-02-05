Україна здобула важливу перемогу над Росією у СОТ

Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії.
Апеляційний орган СОТ визнав, що Москва застосувала дискримінаційні умови доступу до ринку для українських виробників у порівнянні з російськими і європейськими. Про це свідчить опубліковане на сайті організації рішення.
Зокрема з 2013 року РФ вводила обмеження на поставку продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського стрілочного заводу, Азовзагальмашу і Харківського машинобудівного заводу ФЕД.
Відповідний позов Україна подала у жовтні 2015 року. Однак у 2018 році експертна група СОТ відхилила вимогу визнати системність порушень з боку Росії.
"Перемога! Вітаю Україну з перемогою у Світовій організації торгівлі у справі проти Росії щодо заборони імпорту вагонів і залізничного обладнання. Україна виграла у СОТ апеляцію. Вимоги Україні задовольнили майже повністю Апеляційним органом СОТ, а вимоги Росії відхилені", – повідомила у Facebook колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.
Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України розширив список заборонених для імпорту російських товарів. Під санкції потрапив імпорт скляної тари, зокрема банок, пляшок для харчових продуктів і напоїв, ємностей.
Також Кабінет міністрів продовжив дію ембарго на імпорт низки товарів із Росії та ввізного мита для інших російських товарів.
Ще з 2016 року, згідно з рішенням уряду, до всіх російських товарів застосовуються ставки ввізного мита, встановлені митним тарифом. Водночас також скасовується режим вільної торгівлі з Росією.
Після введення Росією продовольчого ембарго для українських товарів Кабмін України також затвердив торговельні контрзаходи. Зокрема уряд заборонив поставки російських продуктів харчування, а також низки інших товарів, сумарна вартість імпорту яких відповідає вартості забороненого РФ українського експорту.
Кабінет міністрів заборонив ввезення в Україну крохмалю і глюкози з Російської Федерації.
Росія у відповідь на нові санкції Києва ввела заборону на імпорт промислових і сільськогосподарських товарів з України, сировини та продовольства.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва встановить заборону на експорт в Україну нафти та нафтопродуктів. Так РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів переліку товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.
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