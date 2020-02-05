Україна здобула важливу перемогу над Росією у СОТ

Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії.

Апеляційний орган СОТ визнав, що Москва застосувала дискримінаційні умови доступу до ринку для українських виробників у порівнянні з російськими і європейськими. Про це свідчить опубліковане на сайті організації рішення.

Зокрема з 2013 року РФ вводила обмеження на поставку продукції Крюківського вагонобудівного заводу, Дніпропетровського стрілочного заводу, Азовзагальмашу і Харківського машинобудівного заводу ФЕД.

Відповідний позов Україна подала у жовтні 2015 року. Однак у 2018 році експертна група СОТ відхилила вимогу визнати системність порушень з боку Росії.

"Перемога! Вітаю Україну з перемогою у Світовій організації торгівлі у справі проти Росії щодо заборони імпорту вагонів і залізничного обладнання. Україна виграла у СОТ апеляцію. Вимоги Україні задовольнили майже повністю Апеляційним органом СОТ, а вимоги Росії відхилені", – повідомила у Facebook колишня заступниця міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська.

Світова організація торгівлі задовольнила апеляцію України у справі про постачання залізничних вагонів до Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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