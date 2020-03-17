Україна збирається попросити допомогу у МВФ для боротьби з коронавірусом

На засіданні Кабміну доручили профільному міністерству підготувати лист до Міжнародного валютного фонду про надання фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомив в Facebook глава уряду Денис Шмигаль за результатами термінового засідання Кабміну, яке відбулося ввечері у понеділок, 16 березня.
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Також прем'єр доручив опрацювати разом з мережами ритейлерів перелік товарів, експорт яких слід обмежити. А також оцінити обсяг коштів, необхідних для доплати в розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менше 5000 грн.
"Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати", - написав Шмигаль.
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