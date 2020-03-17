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17 березня • оновлено в 10:46
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Україна збирається попросити допомогу у МВФ для боротьби з коронавірусом

1.3т
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На засіданні Кабміну доручили профільному міністерству підготувати лист до Міжнародного валютного фонду про надання фінансової допомоги для боротьби з коронавірусом.

Про це повідомив в Facebook глава уряду Денис Шмигаль за результатами термінового засідання Кабміну, яке відбулося ввечері у понеділок, 16 березня.

В Україні введено карантин: Шмигаль випустив термінове відеозвернення

В Україні введено карантин: Шмигаль випустив термінове відеозвернення

Також прем'єр доручив опрацювати разом з мережами ритейлерів перелік товарів, експорт яких слід обмежити. А також оцінити обсяг коштів, необхідних для доплати в розмірі 1000 грн громадянам, які мають пенсію менше 5000 грн.

"Попереду ще багато роботи, але об'єднавши зусилля, ми здатні все подолати", - написав Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Коронавірус
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
МВФ
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
А шо так? Олигархи послали Зе на,,,,,? Так и МВФ пошлет...
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Колоборденко Дмитрий
Колоборденко Дмитрий
Какой позор! Украинцы, где же ваша гидность, побирушки нищие?:)
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Люди добрые сами мы не местные помогите пожалуйста!!!! Может быть кто то пoможет удавкой для MAHДАйнутой мpaзоты???
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