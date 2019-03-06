Україна завдасть нового удару по "Газпрому" у Європі через газопровід Путіна

Україна має намір подати позов проти російського газового монополіста "Газпрому" за порушення європейського законодавства у сфері конкуренції.

"Ми твердо маємо намір притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку, який (позов. – Ред.) будемо подавати в кінці квітня 2019 року", — заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає "Укрінформ".

За його словами, на додаток до боротьби з російським газовим монополістом у Стокгольмському арбітражі, Україна починає боротися з ним і в самій Європі.

"Ми будемо використовувати європейські закони про конкуренцію як основи для такого позову, на користь європейських споживачів, Української держави і стабільності в регіоні. Саме це необхідно, щоб забезпечити майбутнє для ГТС України, а також європейську енергетичну безпеку", — повідомив Вітренко.

Представник "Нафтогазу" наголосив, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" матиме важкі політичні та економічні наслідки для всієї Європи.

"Газпром" зможе посилити свої монопольні позиції на європейському газовому ринку, що змушує вже європейську сторону "грати" за правилами "Газпрому" і адаптувати європейське законодавство до його вимог без винятків. А це призведе до зростання вартості газу для європейських споживачів, що неминуче матиме вже політичні наслідки для європейських урядів", — наголосив Вітренко.

"У 2020 році, швидше за все, ми не побачимо жодного транзиту по Україні, натомість відбудеться підрив європейської енергетичної безпеки", — резюмував він.

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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