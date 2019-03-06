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Україна завдасть нового удару по "Газпрому" у Європі через газопровід Путіна

5.8тЧитати матеріал російською

Україна має намір подати позов проти російського газового монополіста "Газпрому" за порушення європейського законодавства у сфері конкуренції.

"Ми твердо маємо намір притягнути "Газпром" до відповідальності за порушення правил конкуренції на європейському ринку, який (позов. – Ред.) будемо подавати в кінці квітня 2019 року", — заявив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, передає "Укрінформ".

За його словами, на додаток до боротьби з російським газовим монополістом у Стокгольмському арбітражі, Україна починає боротися з ним і в самій Європі.

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"Ми будемо використовувати європейські закони про конкуренцію як основи для такого позову, на користь європейських споживачів, Української держави і стабільності в регіоні. Саме це необхідно, щоб забезпечити майбутнє для ГТС України, а також європейську енергетичну безпеку", — повідомив Вітренко.

Представник "Нафтогазу" наголосив, що завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2" матиме важкі політичні та економічні наслідки для всієї Європи.

"Газпром" зможе посилити свої монопольні позиції на європейському газовому ринку, що змушує вже європейську сторону "грати" за правилами "Газпрому" і адаптувати європейське законодавство до його вимог без винятків. А це призведе до зростання вартості газу для європейських споживачів, що неминуче матиме вже політичні наслідки для європейських урядів", — наголосив Вітренко.

"У 2020 році, швидше за все, ми не побачимо жодного транзиту по Україні, натомість відбудеться підрив європейської енергетичної безпеки", — резюмував він.

Україна завдасть нового удару по "Газпрому" у Європі через газопровід Путіна

Газопровід "Північний потік-2" пройде Балтійським морем, з'єднавши постачальників у Росії зі споживачами у Європі. Його протяжність становитиме понад 1,2 тис. км, пропускна спроможність — 55 млрд куб. м газу на рік. Дві гілки газопроводу мають бути побудовані до кінця 2019 року.

"Північний потік-2" піде в обхід транзитних держав — України, Білорусі, Польщі та інших східноєвропейських країн — через виняткові економічні зони й територіальні води Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.

Проект оцінюють у 9,5 мільярдів євро. Його реалізує "Газпром" в альянсі з європейськими компаніями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Вони взяли на себе зобов'язання профінансувати "Північний потік-2" сумарно на 50%, тобто на 950 мільйонів євро кожен. "Газпром" надасть другу половину коштів — 4,75 мільярда євро.

Україна завдасть нового удару по "Газпрому" у Європі через газопровід Путіна

​Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 лютого стало відомо, що Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок до Газової директиви ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".

13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.

21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, які передбачають посилення вимог до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому". При цьому зміни до блокування "Північного потоку-2" не призведуть.

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Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз"Газпром
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Именно это необходимо, чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины, а также европейскую энергетическую безопасность", – сообщил Витренко." -- Интересно, если транспортировать газ из России в Европу через Украину - кран на тенрритории России. Если Россия поставляет в Европу газ по СП-1 и СП-2 - кран на территории России. В каком случае безопасность Европы выше - когда на трубе один кран и он в России или когда два крана - один по прежнему в России, а второй на Украине? Но это первое, про "энеогетическую безопасность" Европы. А второе, так это "...чтобы обеспечить будущее для ГТС Украины" - так это помоему основное, а все остальное просто лирика и не более. Газотранспортная система Украины требует порядка 3 млрд Евро для ее ремонта и модификации. И такие деньги никто не дает и не желает давать. При запуске СП-2 и Турецкого потока, при работе СП-1 "нагрузка" на ГТС Украины снизится до 30 млрд кубов в лучшем случае - и этот объем уже нерентабелен для ГИС Украины. А транзит по СП-1, СП-2 примерно в 2 раза дешевле, чем через ГТС Украины и в СП-2 вкладывают деньги европейские фирмы. И он будет построен. Так какой европейский мудак будет потреблять газ от ГТС Украины, а не более дешевый через СП-1 и СП-2? Мудаки конечно есть, но в Европе их достаточно мало, а среди бизнесменов - практически отсутствуют. Все потуги Украины продать ГТС Украины ни к чему не приводят - а зачем? А зачем покупать и модернизировать ит ремонтировать то, что уже и с высокой долей вероятности будет крайне убыточно? А Россия озвучила условия возможной транспортировки газа по ГТС Украины: а) экономическая выгода (транспортировка по ГТС Украины экономически не выгодна и только возможна, когда иного варианта нет); б) договоренность между заинтересованными организациями и фирмами (а как Нафтогаз мгожерт договориться с Газпромом?); в) политическапя стабильность в стране-транзитере (отсутствие гражданской войны). И каковы шансы продолжения транзита газа через Украину с полной рентабельностью этого направления? Песец приходит в декабре.... в красивой\ зимней шубке.... Хотя какие на Украине песцы.... просто пиз..дец!
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
Ни план А ни Я. работать не будет. Сработает тогда когда снимут кастрюли.Это План А. План Б : поднять ставни на Крымском водоканале и пустить воду Крым. В этом в весь сыр -бор.Придется снизить тарифы на прокачку газ в Европу. Но при этом заработать на воде можна причем с хорошим наваром.При чем это надо сделать это сегодня. Завтра будет поздно. Водозабор с Днепра все равно будет. Почему поздно?Так будет дешевле. Практически даром . 3 трубы по 1.20м на длину 250 км. плюс перегодка Днепра это капля в море.
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Петров Игорь
Петров Игорь
...раньше лапотники и за меньшее пугали калибрами , искандерами и танками в Киеве, сейчас просто скулят...терпилы бля...
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Невскиий Александр
Невскиий Александр
Петров Игорь, сними кастрюлю игорек скулят майдауны а лапотникам по барабану
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Петров Игорь, Это ваш Нафтогаз уже все суды достал своим скулежом)
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