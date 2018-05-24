Україна завдала удару по оборонному комплексу Росії

Україна розширила і продовжила на три роки санкції проти російський підприємств і компаній, що працюють в інтересах сектора безпеки і оборони Росії.

Обмежувальні заходи були введені і продовжені також для українських підприємств оборонно-промислового комплексу, які працюють на території окупованого Криму, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До оновленого списку санкцій російських оборонних компаній увійшли, в тому числі: АТ "Корпорація "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), ВАТ "Високоточні комплекси", ВАТ "Об'єднана промислова корпорація "Оборонпром", ВАТ "Військово-промислова корпорація" Науково-виробниче об'єднання машинобудування", ВАТ" Об'єднана двигунобудівна корпорація ", АТ "Концерн Калашникова", ПАТ "Науково-виробнича корпорація "Іркут", ВАТ "Авіаційна холдингова компанія "Сухий", АТ "Концерн радіоелектронні технології" і ряд інших.

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В "чорний список" також внесли кримські підприємства держконцерну "Укроборонпром", включаючи ДП "Севастопольське авіапідприємство", ДП "Євпаторійський авіаремзавод", ДП "Феодосійський оптичний завод", ПАТ "Фіолент", ДП "ЦКБ "Чорноморець", ВАТ "ФСК "Море", ДП "Конструкторсько-технологічне бюро "Судокомпозит", ДП "НДЦ "Вертоліт", а також феодосійське державне льотно-випробувальну підприємство "Зліт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна також ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.