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Україна завдала нового санкційного удару по Росії

23.2т Читати матеріал російською

Україна продовжила до 31 грудня 2020 року ембарго на постачання низки російських товарів у країну, введене у 2015 році у відповідь на обмежувальні заходи з боку РФ.

Відповідна постанова зі змінами №605 від 5 липня 2019 року була опублікована на сайті Кабінету міністрів.

Відзначається, що документ уже набрав чинності.

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Санкції проти Росії

Санкції проти Росії

24tv.ua

Нагадаємо, в 2016 році під заборону потрапили м'ясо і м'ясні продукти, риба, молочні продукти, сири плавлені, кава, чай, зерно, кондитерські вироби, продукти дитячого харчування, макаронні вироби, пиво, спирт, горілка, цигарки.

Із 2017 року перелік заборонених товарів розширився за рахунок сульфату амонію, суміші нітрату амонію з карбонатом кальцію або інших неорганічних речовин, що не є добривами, а також поліетилену з питомою щільністю 0,94 або більше.

15 травня Кабінет міністрів розповсюдив ембарго на сірники, фанерну продукцію, шпалери, продукцію легкої промисловості, зокрема, на окремі види трикотажних виробів та взуття, дроти з вуглецевої сталі, дроти металеві, труби, трубки, сітки металеві, кріпильні вироби, сталевий посуд, обладнання для виробництва хлібобулочних виробів і транспортні засоби (автомобілі, мотоцикли, трактори і т.д.).

Заборона на товари з Росії

Заборона на товари з Росії

Вчасно

Крім цього, з 1 березня 2020 року забороняється ввезення вживаних залізничних і трамвайних вагонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 червня уряд Росії тимчасово дозволив ввезення з України низки товарів, які потрапили під заборону як відповідь на санкції.

Раніше Росія оголосила про заборону на експорт в Україну з 1 червня нафти і нафтопродуктів. У такий спосіб РФ відреагувала на розширення Кабінетом міністрів України переліку російських товарів, щодо яких діє заборона на імпорт.

24 червня президент Росії Володимир Путін вніс поправки до свого указу, яким дозволив автомобільний і залізничний транзит українських товарів через територію РФ.

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Теми
російське ембарго Санкції проти Росії
Місце
Україна
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Александров Сергей
Александров Сергей
Опять Хох-ляцкая Свинья своим визгом и вонью мешает Русскому Медведю!
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
Украина нанесла новый санкционный удар по России Прикольный анекдот
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Алексеев Владимир
Алексеев Владимир
За это украинским фашистам небольшое спасибо.
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