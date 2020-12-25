Україна завадить опріснювати воду для Криму: в Росії виступили з критикою

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що проблема вододефіциту в Криму буде вирішена незалежно від дій України.

"Від висловлювань пана Дмитра Кулеби (очільник МЗС України. – Ред.) навряд чи плани щодо вирішення проблеми водопостачання Криму якимось боком залежать. Трохи раніше, трохи пізніше, але все одно всі проблеми, які є в Криму, будуть вирішені", – заявив представник зовнішньополітичного відомства в коментарі пропагандистському інформагентству "РИА Новости".

Крім того, в МЗС РФ заявили, що подібні погрози нібито свідчать про негативне ставлення України до жителів Криму.

"Слова Кулеби показують справжнє ставлення нинішньої української влади до жителів Криму: заради своїх цілей їм наплювати на життя людей", – зазначив співрозмовник.

За словами представника зовнішньополітичного відомства Росії, така лінія поведінки Києва не принесе результатів.

Нагадаємо, що Україна планує перешкоджати співпраці великої міжнародної компанії з Росією у роботі над опрісненням води в тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму зупиняють перекачування води з Тайганського і Білогірського водосховищ для Сімферополя. Із 15 труб вода ллється тільки з половини зі слабким напором.

Колишня "прокурорка" Криму й нелегітимна депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська заявила про катастрофічну ситуацію з водою на півострові. Вона визнала, що там не залишилося прісної води.

Більше про те, чому Крим опинився на межі водної катастрофи, читайте в нашому матеріалі за посиланням.