Україна затіяла новий суд проти Росії через віджату в Криму електростанцію

НАЕК "Енергоатом" подасть на Росію до суду через втрачену у зв'язку з окупацією Криму Донузлавську вітряну електростанцію.

Як повідомили в компанії "Інтерфаксу", "Енергоатом" уклав договір із міжнародною юридичною фірмою Shearman&Sterling на послуги з підготовки позову.

Основним об'єктом спору є розташована в Сакському районі окупованого РФ Криму Донузлавська ВЕС. Американська Shearman&Sterling – одна з найбільших у світі адвокатських контор і представляє, зокрема, Литву в суперечці з "Газпромом".

В "Енергоатомі" підкреслили, що юрфірма має унікальний досвід в інвестиційних арбітражних справах проти РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з подібними позовами до РФ у міжнародний арбітраж зверталися Ощадбанк, "Нафтогаз України" і НЕК "Укренерго".

У травні 2018 року Третейський суд у Гаазі зобов'язав Росію відшкодувати низці українських компаній збитки за окупацію Криму. Зокрема, йшлося про суму в 159 млн доларів.

Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму.

Найдалі просунувся Ощадбанк: 26 листопад 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення з РФ в його користь $1,3 млрд, і наразі банк добивається виконання цього рішення.