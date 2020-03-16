Україна заробить до $25 млрд на транзиті газу з Росії

Україна може отримати до 25 млрд доларів протягом наступних п’яти років завдяки підписанню контракту на транзит російського газу.
"Команда, яка безпосередньо забезпечила підписання нового транзитного договору за європейськими правилами, завершила роботу щодо детального аналізу можливостей, які відкриваються перед Україною у зв’язку з цим", – повідомив на Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
За його словами, цей аналіз був переданий на розгляд Наглядової ради НАК.
"Поки можу лише сказати, що мова йде про 25 мільярдів доларів впродовж наступних п’яти років", – резюмував Вітренко.
Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",
У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.
Україна може отримати до 25 млрд доларів протягом наступних п’яти років заявдяки підписанню контракту на транзит російського газу
Як повідомляв OBOZREVATEL:
29 грудня представники України й Росії почали процес підписання документів, пов'язаних із транзитом газу.
Російська компанія "Газпром" виплатила Україні $2,9 млрд рішенням Стокгольмського арбітражного суду.
Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з "Газпромом" на суму $7,4 млрд.
30 грудня російський "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали мирову угоду в інвестиційному арбітражі у справі про зобов'язання РФ виплатити $7,4 млрд штрафу Антимонопольного комітету.
Також 30 грудня Україна й Росія підписали договір про транзит газу строком на п'ять років. Існує можливість продовження ще на 10 років.
Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко наголосив, що перший раз у історії України "Газпром" уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати".
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