Україна заробить до $25 млрд на транзиті газу з Росії

Україна може отримати до 25 млрд доларів протягом наступних п’яти років завдяки підписанню контракту на транзит російського газу.

"Команда, яка безпосередньо забезпечила підписання нового транзитного договору за європейськими правилами, завершила роботу щодо детального аналізу можливостей, які відкриваються перед Україною у зв’язку з цим", – повідомив на Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, цей аналіз був переданий на розгляд Наглядової ради НАК.

"Поки можу лише сказати, що мова йде про 25 мільярдів доларів впродовж наступних п’яти років", – резюмував Вітренко.

Нагадаємо, що Україна пробачила Росії близько 20 млрд доларів, які могла виграти з уже поданих позовів у судах різної юрисдикції. Все це стало можливим завдяки підписанню нової газової угоди між "Нафтогазом" і "Газпромом",

У переговорах брали участь і Офіс президента, і Кабмін, і сам газовий монополіст. Однак у результаті країна втратила суму, яку можна порівняти з 18 траншами МВФ.

Україна може отримати до 25 млрд доларів протягом наступних п’яти років заявдяки підписанню контракту на транзит російського газу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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