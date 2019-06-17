Україна запропонувала Молдові позбутися російської залежності

"Укртрансгаз" надіслав владі Молдови офіційну пропозицію використовувати потужності української газотранспортної системи для того, щоб відмовитися від прямих поставок російського газу.

Як повідомляє прес-служба компанії, таку пропозицію зробили через затримку будівництва газового інтерконнектора між Молдовою і Румунією, через який Молдова мала намір купувати газ. Через затримку будівництва уряду країни доведеться починати нові переговори про придбання газу в Росії.

"Уже понад три роки Україна забезпечує свої потреби в природному газі без участі "Газпрому". Завдяки можливостям ГТС, Україна імпортує весь необхідний обсяг газу з країн ЄС. Молдавські постачальники за допомогою української ГТС можуть скористатися аналогічним підходом, що дозволить Молдові самостійно імпортувати газ з ЄС в разі необхідності", - йдеться в повідомленні.

Також Україна запропонувала Молдові створити страхові запаси газу в українських підземних сховищах.

"Загальна потужність в точках з'єднань між Молдовою і Україною дозволяє транспортувати до 15 млн кубометрів газу в день, що повністю покриває потреби споживачів в Молдові", - повідомляє прес-служба.

Відповідні пропозиції "Укртрансгаз" надіслав у Молдову ще навесні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він підкреслив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року буде тягнути час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні та, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Відзначимо, "Нафтогаз" вже приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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