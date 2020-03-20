Україна заощадить мільярди через нафтову помилку Путіна

Україна в 2020 році може заощадити 5-6 мільярдів доларів у зв'язку зі зниженням цін на нафту і газ на 50-60%, імпорт яких становить 20% від загального, при цьому через карантин істотно скоротяться туристичні подорожі.

Про це заявив в п'ятницю, 20 березня, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо дивитися на наш платіжний баланс, то в нашому поточному рахунку є і позитивні фактори, і негативні фактори впливу. Перш за все це падіння цін на нафту, енергетичні товари, що становлять 20% нашого імпорту, в минулому році це було 12 млрд дол. Падіння ціни на нафту, зниження попиту на газ може призвести до того, що у цьому році тільки на цьому ми заощадимо 5 або 6 млрд дол.", - сказав він.

Сологуб додав, що епідеміологічна ситуація призвела до скорочення туристичних подорожей. "В минулому році туристичні подорожі українських громадян досягли 8 млрд дол, і можна очікувати досить значного скорочення", - сказав Сологуб.

Також, за його словами, Нацбанк очікує незначне зниження цін на продукти харчування, які складають більше 50% в українському експорті.

Сьогодні падіння цін на продовольство значно нижче, ніж на енергоносії. "Як ми розуміємо, навіть під час кризи, особливо сидячи вдома, люди будуть споживати продукти харчування. Тому очікуємо, що попит на продукцію нашого експорту збережеться, а якщо і знизиться, то незначно", - пояснив заступник голови НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!