Україна замовить у Франції 20 патрульних кораблів

Україна підписала угоду із Францією про виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів.

"Від імені уряду України підписали угоду з міністром внутрішніх справ Франції Крістафом Кастанером про виготовлення та техпідтримку 20 патрульних кораблів, 5 із них та всі RIB-човни побудуємо в Україні", – написав у Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами йдеться про угоду на 136,5 млн євро.

"Дякуємо Франції за підтримку у зміцненні системи морської безпеки та охорони", – резюмував Аваков.

Як сказано на сайті пресслужби МВС, пропозиція компанії ОСЕА була найбільш економічно вигідною для України і потреб ДПСУ, а Франція запропонувала комплексний підхід кредитного фінансування і часткову локалізацію, 25%, виробництва в Україні.

"Кожен четвертий корабель буде виготовлений в Україні. Таким чином ми захистимо акваторії наших морів та за рахунок локалізації виробництва в Україні, орієнтовно, це буде один із миколаївських заводів, ми зможемо відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом. Сподіваємось, що після цієї угоди ми на постійній основі будемо виробляти катери на миколаївському заводі", - наголосив Аваков.

За умовами угоди, додаткова комплектація катерів буде українською - маленькі швидкісні човни, які виготовляються у Харкові, зброя також буде вітчизняна.

"Проект вартує 136 мільйонів євро. 15% ми платимо відразу з державного бюджету. І 85% - це спеціальний кредит французького казначейства з мінімальними відсотками.

Окрім виробництва та поставок суден, проєкт включає систему сервісного обслуговування, підготовку 240 членів екіпажу та 120 осіб технічного персоналу, запасні частини та інструменти, які необхідні для технічного обслуговування протягом 2 років експлуатації (або 2400 годин), технічну підтримку в Україні (по одному техніку та інженеру компанії виробника) протягом 60 місяців з дати поставки першого корабля в Україну, доставку кораблів в Одесу та страхування на час переходу", - зазначив Аваков.

Проект розрахований до 2023 року, а перший корабель Україна зможе отримати у 2021 році.

Україна підписала угоду з Францією про виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Україна підписала угоду з Францією про виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Україна підписала угоду з Францією про виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Україна підписала угоду з Францією про виготовлення та технічну підтримку 20 патрульних кораблів Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков

Від імені Уряду України підписали угоду з міністром внутрішніх справ Франції @CCastaner (136,5 млн.€) про виготовлення та техпідтримку 20 патрульних кораблів, 5 з них та всі RIBчовни побудуємо в Україні. Дякуємо Франції за підтримку у зміцненні системи морської безпеки та охорони pic.twitter.com/TM2LaYOYqo — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 листопада 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що гелікоптерний парк Міністерства внутрішніх справ України поповниться 55 новими літальними апаратами виробництва "Airbus Helicopters".

Це передбачено угодою між урядами України та Франції про офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та захисту, яку підписали у Парижі міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і державний секретар Міністерства економіки та фінансів Франції Дельфін Жені-Стефан.

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