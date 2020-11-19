Україна замінить весь громадський транспорт на електричний: названо терміни

Україна до 2030 року планує повністю замінити весь міський громадський транспорт на електричний і створити відповідну інфраструктуру для цього.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у четвер, 19 листопада, під час Global e-Mobility Forum, організованому Міністерством клімату і довкілля Республіки Польща, передає пресслужба українського відомства.

"Ми підтримуємо використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів. Національною транспортною стратегією України до 2030 року передбачено, що міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них", – сказав міністр.

За його словами, міністерство почало підготовку до другої фази спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком "Міський громадський транспорт України ІІ", який передбачає оновлення парків громадського транспорту у різних містах і заміну їх виключно на електротранспорт.

"Сьогодні в Україні близько 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені здебільшого у містах. Ми ініціювали і вже працюємо над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування, у тому числі, і місцевих", – підсумував Криклій.

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