"Україна замерзне!" В "Нафтогазі" зробили гучну заяву про техногенну катастрофу

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна може "замерзнути", якщо до початку опалювального сезону в сховище не буде закачано 20 млрд кубів.

Так він у Facebook прокоментував заяву прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який пригрозив керівництву компанії звільненням за позов проти уряду.

"Тільки нагромадивши в сховищах близько 20 млрд м³, ми гарантуємо стабільне проходження опалювального сезону навіть при перериванні Росією транзиту з 1 січня. Цим ми також забезпечимо сильну позицію в переговорах із "Газпромом", – написав він.

Коболєв розповів, що зараз у сховищах України 13,8 млрд м³ газу і йде інтенсивне його закачування.

"До 15 жовтня потрібно вийти на цільовий обсяг 20 млрд. Тобто, за 100 днів необхідно закачати більше 6 млрд. Щодня ми повинні закачувати в сховища близько 60 млн кубів газу. Зупинятися не можна, затримка на день-два зірве виконання графіка і надолужити відставання вже буде неможливо", – розповів Коболєв.

"Якщо на початок опалювального сезону в сховищі не буде 20 млрд кубів – це величезний ризик техногенної катастрофи. Того, що Україна, без перебільшення, замерзне", – зазначив він.

Коболєв також додав, що для своєчасного закачування газу необхідні кошти. "Зараз Нафтогаз стоїть перед вибором: або заплатити рекордні дивіденди (плюс 60% до 30%, які ми вже заплатили) та залишитися без газу в сховищах; або відтермінувати виплату додаткових дивідендів, але закачати необхідні обсяги газу. Нафтогаз обрав другий шлях. Заморозити країну та програти нову газову війну – вважаємо неприйнятним", – написав він.

Коболєв заявив, що готовий нести персональну відповідальність за це рішення і "Нафтогаз" робить усе можливе, щоб виконати "всі без винятку завдання акціонера".

Андрій Коболєв Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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