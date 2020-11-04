Україна залучила майже 2 млрд грн за рахунок облігацій

Міністерство фінансів залучило 1,955 млрд гривень до державного бюджету за рахунок аукціонів цінних паперів.

"На аукціонах облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів запропонувало інвесторам три випуски державних цінних паперів в національній валюті зі строком обігу 3 місяці, 1 та 3 роки", – повідомляє пресслужба відомства на Facebook.

Найбільший попит був зосереджений на 3-місячних ОВДП, від розміщення яких до державного бюджету було залучено 1,952 млрд гривень.

Середньозважена ставка дохідності за тримісячними облігаціями внутрішньої державної позики склала 7,5%. Мінфін не задовольнив попит на 1-річні та 3-річні ОВДП за ставками, вищими, ніж на попередніх аукціонах.

Від розміщення гривневих 3-річних паперів до державного бюджету було залучено 3 млн грн, середньозважена ставка дохідності при цьому залишилась незмінною – 10,95%. За однорічними ОВДП аукціон не відбувся.

Міністерство фінансів залучило 1,955 млрд гривень до державного бюджету

Міністерство фінансів залучило 1,955 млрд гривень до державного бюджету

Навіщо Україна позичає гроші

Україна продає облігації, які через деякий час повинна викупити з відсотками. Фактично, це одна з форм кредитування. Державі потрібні гроші, щоб терміново закривати провали в бюджеті (які виникають, наприклад, через збільшення пенсій) та швидко розраховуватися за кредитами, які були взяті раніше.

Наприклад, 1 вересня Мінфін віддав $1,69 млрд (близько 46,6 млрд грн), погасивши другу серію боргових облігацій, що були випущені у 2015 році. Частково це було зроблено не своїми грошима, а позиченими – за рахунок продажу 28 серпня єврооблігацій на $328 млн американському банку J.P. Morgan.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сукупний державний борг України в липні 2020 року зріс до 2,355 трлн грн (зростання у національній валюті на 3,79%), а в доларовому еквіваленті – на 0,04%, до $85,05 млрд. На кожного українця припадає по $2036 держборгу.