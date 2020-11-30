Україна закуповувала обладнання для АЕС з Росії через "прокладки" у ЄС

Оператор усіх діючих АЕС України "Енергоатом" закуповував російське обладнання з переплатою через німецьку компанію з українськими засновниками IEC Industrie Export GmbH.

Відповідна фірма перемогла у півсотні тендерів державної компанії і її структурних підрозділів, поставивши продукцію на майже 400 мільйонів гривень. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Серед придбаної продукції запасні частини для реакторів виробництва російської компанії "Танаис" з міста Волгодонськ Ростовської області: нікелеві прокладки, труби, запчастини для насосів та ущільнення парогенератора.

Вартість продукції "Танаис" при вивозі з Росії до ЄС у кілька разів нижча, ніж зазначена у деклараціях для українських митників.

Наприклад, гайки для ремонту устаткування Хмельницької АЕС наприкінці травня 2019 року виїхали з Росії за 87 тисяч євро. Однак до України потрапили лише у липні, зрісши у вартості до 224 тисяч євро.

За словами журналістів, запчастини з Росії донині постачаються на українські АЕС попри те, що ввезення такої продукції заборонене постановою Кабінетом міністрів.

До 2014 року росіяни постачали запчастини "Енергоатому" через українську компанію "Атоменергосервіс", яку заснував у Києві вихідець з Білорусі Олексій Солохін. Після окупації Крим і частини Донбасу "Енергатом" перейшов на торгівлю через компанії у країнах ЄС.

З 2015 року постачальниками продукції росіян стала саме IEC Industrie und Export GmbH, яку заснував Солохін та Universal Baltic Group з Естонії, яку заснував киянин Вадимо Головко. Обидві компанії декілька років розігрують між собою тендери "Енергоатому", по черзі отримуючи замовлення держконцерну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат зі "Слуги народу" Сергій Нагорняк запропонував закуповувати системи безпеки атомних енергоблоків для "Енергоатому" без системи "Прозорро".

Законопроєкт № 4216, що пропонує вивести із-під дії закону "Про публічні закупівлі" відповідні угоди, зареєстрували у Верховній Раді 13 жовтня.