Україна закупила у Росії і Білорусі нафтопродуктів на $4 млрд

Україна в 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,54 млрд доларів.

Порівняно з 2017 роком імпорт виріс на 31%, повідомляє УНІАН із посиланням на дані Державної фіскальної служби.

У натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів в Україну в минулому році збільшився на 3% – до 8,06 млн тонн.

За підрахунками фіскальної служби, імпорт із Білорусі в грошовому вираженні становить 2,11 млрд доларів (38,1%), з Росії – 2,07 млрд доларів (37,3%), а з Литви – 570,5 млн доларів (10,3%).

Із інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 787,3 млн доларів.

Водночас за підсумками 2018 року Україна експортувала 442,2 тис. тонн нафтопродуктів вартістю 249,6 млн доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія прийняла рішення зробити податковий маневр у нафтовій сфері – за п'ять років знизити до нуля експортні мита і за три роки пропорційно збільшити податкове навантаження видобутку корисних копалин. У результаті значно зростуть ціни на нафту.