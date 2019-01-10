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Україна закупила у Росії і Білорусі нафтопродуктів на $4 млрд

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Україна в 2018 році імпортувала нафтопродуктів на 5,54 млрд доларів.

Порівняно з 2017 роком імпорт виріс на 31%, повідомляє УНІАН із посиланням на дані Державної фіскальної служби.

У натуральному вираженні імпорт нафтопродуктів в Україну в минулому році збільшився на 3% – до 8,06 млн тонн.

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За підрахунками фіскальної служби, імпорт із Білорусі в грошовому вираженні становить 2,11 млрд доларів (38,1%), з Росії – 2,07 млрд доларів (37,3%), а з Литви – 570,5 млн доларів (10,3%).

Із інших країн за звітний період було імпортовано нафтопродуктів на 787,3 млн доларів.

Водночас за підсумками 2018 року Україна експортувала 442,2 тис. тонн нафтопродуктів вартістю 249,6 млн доларів.

Україна закупила у Росії і Білорусі нафтопродуктів на $4 млрд

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія прийняла рішення зробити податковий маневр у нафтовій сфері – за п'ять років знизити до нуля експортні мита і за три роки пропорційно збільшити податкове навантаження видобутку корисних копалин. У результаті значно зростуть ціни на нафту.

Читайте всі новини по темі "Бензин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Бензин в Україні
Місце
Україна
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Нехило так деньжат оккупантам подкинули!
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Ну что свидури,вы поняли,где вы находитесь в "пищевой цепочке"???!!!))))))
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