Україна закриє всі збиткові шахти: названо дату

До 2031 року Україна має намір закрити всі збиткові шахти. Відмовитися від усіх викопних видів палива уряд розраховує через 50 років – до 2070 року.

Таку заяву зробила перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець в ході 1-го Німецько-українського енергетичного дня в Києві, передають "Українські Новини".

"Ми передбачаємо, що всі збиткові шахти будуть закриті протягом 10 років і ми в найближчі роки мінімізуємо дотування з державного бюджету вугільних підприємств", – сказала вона.

Також Буславець додала, що відмова від викопних видів палива повинна проходити поступово, без негативного впливу на економіку і на людей, які залежать від роботи на шахтах.

Чому шахти вигідніше закрити

Після початку війни на Донбасі у 2014 році близько сотні українських шахт опинилися на окупованих територіях. Україні підконтрольні лише 11 державних вуглевидобувних підприємств, які об'єднують 33 шахти. На них працює близько 36 тисяч гірників.

За результатами аудиту Рахункової палати, лише дві шахти є прибутковими – "Надія" на Львівщині та "Краснолиманська" на Донеччині. А решта, попри держпідтримку протягом останніх 20 років, невпинно деградують. Основними причинами такого стану галузі в органі фінансового контролю називають відсутність реформ, неефективність системи збуту продукції та безсистемність у фінансуванні.

За підрахунками уряду, варто закрити 13-15 шахт.

Раніше блогер Ф*шик Донецький докладно писав про те, як в Донецьку знищують шахти.

За його інформацією, в "ДНР" залишиться 2 шахти: Засядька і Скочинського. Також залишається шахта ім. Челюскінців, але там залишать одну шахтну ділянку і мінімальний видобуток.

"Є рішення ліквідувати протягом року-двох цю шахту від слова повністю. Ну, тобто затопити... Також колаборантами ухвалено рішення затопити шахту ім. Калініна в Калининському районі Донецька... Уже ведуться роботи щодо демонтажу устаткування з вищеназваної шахти, щоб його надалі витягти на поверхню. Після демонтажу і підйому обладнання наверх шахту поріжуть на металобрухт і затоплять", – пояснив блогер.

За його словами, людей, які на шахті працювали, звільнять або переведуть на дві інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про те, що збиткові державні шахти будуть закривати, а їхнім співробітникам доведеться шукати нову роботу стало відомо ще на початку 2020 року. Тоді про такі плани заявляв тодішній прем'єр-міністр Олексій Гончарук.